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中央社

港女來台遇害 母親抵士檢應訊

中央社2018/03/15 11:41
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北15日電）香港籍21歲潘姓女子來台旅遊，疑遭同為港籍的陳姓男友殺害。潘女母親今天上午抵士林地檢署接受詢問，並提供檢體以確認警方日前尋獲的遺體是否為潘女。

潘姓女子的母親上午10時許抵達士檢，頭戴棒球帽、口罩，低頭未表意見。

全案緣起於潘姓女子偕陳姓男友於2月來台旅遊，兩人入住北市大同區紫園旅社，陳男疑因口角衝突殺害潘女，棄屍在台北捷運竹圍站附近，北市警方13日尋獲屍體，全案由士檢偵辦中。

檢警日前已採集潘姓女子父親檢體，今天將採集潘女母親檢體，進一步確認遺體身分，待確認身分無誤，最快下週發還遺體。

檢察官昨天已完成相驗解剖工作，針對媒體報導遺體的頸椎脫落，潘女可能是遭勒脖或強壓枕頭窒息而死。士檢發言人吳怡明說，確切死亡原因，得等解剖報告出爐才能判斷，檢警持續全面蒐證調查。

吳怡明說，案件發生在台灣，地檢署必定依照正常程序偵辦，必要時透過法務部向香港尋求司法互助，倘若調查後認定陳姓男子涉案明確，陳男卻因故無法到案，則依法發布通緝。此外，目前尚未收到香港警方的辦案請求。

一名不願具名的辦案人員說，這起命案的被害人與嫌犯都不是台灣人，但畢竟在台灣發生，如果最後因為香港法例，使陳姓男子無法在香港接受謀殺罪的審判，或無法引渡來台受審，正義無法伸張，將令人非常遺憾。（編輯：李亨山）1070315

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