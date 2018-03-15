頭髮長過腰可不能想剪就剪　不然小心衰三年！

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）這兩天氣溫升高，中午時氣溫甚至直逼30度，讓人錯覺以為夏天這麼快就報到了！許多留著長髮的女孩一想到夏天，頭髮好像就已經開始冒煙了，很多耐不了熱的女孩兒在夏天正式報到前就選擇到髮廊跟長髮一刀兩斷，只希望能清爽度過夏天。

相信有留過及腰頭髮的女孩都知道，要剪掉及腰長髮需要「看日子」，不是今天想剪就一定可以剪喔！這有幾種說法，第一，頭髮長過腰會有「髮神」、「頭毛神」，若是沒看日子就剪頭髮有可能會傷害到神明；第二，每個人的身體都分為「上陽下陰」，只要頭髮長過腰就容易有靈體吸附，為了避免傷害到頭髮上的靈體，進而招來厄運，所以還是要挑日子剪髮；第三，孝經說：「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之至也。」古人認為在不好的時辰剪指甲、剪頭髮都會折父母的壽；最後一個說法則是，已經習慣自己長髮及腰的女孩，晚上若自己的三魂七魄離開身體，要再回到身體裡的時候，會因為剪了頭髮而無法辨認自己的「原體」，魂魄就會回不來了。