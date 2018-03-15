NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
保庇

頭髮長過腰可不能想剪就剪　不然小心衰三年！

保庇2018/03/15 11:30
頭髮長過腰可不能想剪就剪　不然小心衰三年！（圖／保庇）
頭髮長過腰可不能想剪就剪　不然小心衰三年！（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）這兩天氣溫升高，中午時氣溫甚至直逼30度，讓人錯覺以為夏天這麼快就報到了！許多留著長髮的女孩一想到夏天，頭髮好像就已經開始冒煙了，很多耐不了熱的女孩兒在夏天正式報到前就選擇到髮廊跟長髮一刀兩斷，只希望能清爽度過夏天。

相信有留過及腰頭髮的女孩都知道，要剪掉及腰長髮需要「看日子」，不是今天想剪就一定可以剪喔！這有幾種說法，第一，頭髮長過腰會有「髮神」、「頭毛神」，若是沒看日子就剪頭髮有可能會傷害到神明；第二，每個人的身體都分為「上陽下陰」，只要頭髮長過腰就容易有靈體吸附，為了避免傷害到頭髮上的靈體，進而招來厄運，所以還是要挑日子剪髮；第三，孝經說：「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之至也。」古人認為在不好的時辰剪指甲、剪頭髮都會折父母的壽；最後一個說法則是，已經習慣自己長髮及腰的女孩，晚上若自己的三魂七魄離開身體，要再回到身體裡的時候，會因為剪了頭髮而無法辨認自己的「原體」，魂魄就會回不來了。

頭髮長過腰剪髮有禁忌？圖片來源：Pixabay
頭髮長過腰剪髮有禁忌？圖片來源：Pixabay

如果頭髮已經長過腰了想要剪短，請記得以下幾點：

  • 選農民曆上有「宜剃頭」、「宜理髮」或「諸事皆宜」的日子
  • 直接到廟裡擲筊問神明
  • 鬼月不能剪頭髮
  • 新娘婚後四個月內不能剪髮
  • 選好日子後，在當天早上剪髮，不要等到下午、晚上才剪

想要剪短頭髮「清涼一夏」的水水們～別忘了以上的剪髮禁忌，網路上有許多沒看日子剪頭髮的「受害者」們現身說法，大聲呼籲沒看日子剪頭髮會衰三年是真的！不管你信不信，有些事情還是不要太鐵齒好了。

 

資料參考（多看多保庇！）：

頭髮過腰剪髮禁忌
關於剪髮的五大禁忌

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字剪頭髮禁忌髮長及腰
看戲看亂彈　共樂軒旗幟飄搖大稻

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan