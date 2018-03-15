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中央社

賴揆：審批制度將傷害藝術創作自由

中央社2018/03/15 11:47
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北15日電）行政院長賴清德今天表示，兩岸文化產業及文化交流最重要的關鍵，在於創作與表意自由，審批制度將傷害藝術創作的自由，文化自由才能真正有助於對兩岸文化產業的合作與交流。

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德上午在行政院院會中表示，最近文化界傳來多項好消息，在電影圈，有「幸福路上」榮獲2018日本東京動畫大獎最佳長片獎；「大佛普拉斯」入圍紐約新導演／新電影影展。在文學方面，「單車失竊記」入圍英文世界聲譽最高的布克國際獎（Man Booker International Prize），這些藝文創作者傑出的表現，都是台灣文化無上榮耀。

賴清德表示，這幾部作品，都以台灣為創作主體背景，在國際大放異彩，都是「越在地，越國際」最好的證明。台灣無論在歷史、政治、社會、文化上，都有豐富與多元的創作素材，對藝術創作的開放性，更是台灣彌足珍貴的資產。在台灣，所有的藝術創作者，都可以自由在自己的土地上說故事，發揮最大的創作量能。

賴清德說，兩岸文化產業及文化交流最重要的關鍵，在於必須尊重創作與表意自由，審批制度將傷害藝術創作的自由，真實的文化自由，也才能真正對兩岸文化產業的合作與交流，有所助益。

他說，期勉行政團隊透過相關政策、法案與預算，健全台灣文化創作環境，以及生態體系。上週院會通過了「文化創意產業發展法」修正草案、「文化內容策進院設置條例」草案，就是要以「國家隊」的概念，全力發展台灣文化內容產業，為台灣優秀的創作者提供更堅強的後盾，要讓更多台灣優秀的作品，都能夠被全世界看見。

文化部長鄭麗君出席院會後記者會時表示，針對中國大陸31項措施，賴清德一再重申，創作自由是台灣最大的優勢，也是兩岸最大的差異，只要健全生態體系，給予創作者更多機會，有信心讓文化產業成為台灣的軟實力。

中國國務院台灣事務辦公室在2月28日的例行記者會主動宣布31項惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展。（編輯：林孟汝）1070315

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