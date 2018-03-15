毒殺雙面間諜 梅伊驅逐俄23外交官 英30年來最大

BBC 中文網報導，梅伊 (Theresa May) 周三向國會宣布：「根據維也納條約，英國現驅逐 23 名俄羅斯外交官，他們已被確認是秘密情報官員，必須在一周內離開。」她形容這是倫敦 30 年來最大規模的一次驅逐行動，將削弱俄方在英國獲取情報的能力。

英俄關係交惡。俄羅斯沒有理會英國給出的期限，就俄國前間諜斯克里帕爾父女在英國被毒害案涉及俄製毒劑一事作出解釋，英國首相梅伊於當地時間周三 (14 日) 宣布驅逐 23 名俄羅斯外交官，暫停與俄羅斯的一切雙邊接觸，且英國皇室成員和高級官員將杯葛今年稍後在俄羅斯舉辦的世界盃賽事。這是英國 30 年來最大規模的一次驅逐行動。

她並表示，一旦英國發現有證據顯示俄羅斯國有資產可能被用於威脅英國公民及居民的生命或財產，將會即時凍結相關資產。

此外，英國將暫停與俄羅斯的一切雙邊接觸，並撤銷對俄外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 發出的訪問倫敦的邀請。同時，英國皇室成員和高級官員，將不會出席今年 6 月至 7 月在俄羅斯舉行的世界盃。

英國外交部召見俄羅斯駐倫敦大使雅科文科 (Alexander Yakovenko)，通報上述制裁措施。雅科文科對天空電視台表示，英國對這一案件作出的反應是「不能接受的」，是「挑釁行為」。

克里姆林宮揚言，梅伊宣布的任何制裁措施，都將導致「報復措施」。俄上議院國際事務委員會主席賈巴羅夫 (Vladimir Dzhabarov) 揚言，不排除俄方會作報復行動，且擬驅逐多於 23 名英國外交人員。

此外，有消息說，如未英國政府真的對俄羅斯採取行動，例如吊銷俄語廣播機構 RT (Russia Today) 的牌照，俄羅斯便會作出反擊，禁制所有英國傳媒在俄羅斯境內活動。

《星島日報》報導，英方已經要求聯合國安理會召開緊急會議，討論俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾 (Sergei Skripal) 和 33 歲女兒尤利亞日前在英遭毒殺案。英方並已向北約的決策機構北大西洋理事會通報俄國前間諜遭毒害一事。在會議上，北約盟國對此案深表關注，並稱此事「明顯違反國際法則和協議」。

受英國庇護的 66 歲前斯克里帕爾和女兒尤利亞，3 月 4 日被發現昏迷在英國索爾茲伯里一處購物中心的長凳上，懷疑接觸過「不明物質」，至今仍在醫院搶救。梅伊本周一 (12 日) 首次透露他們中了前蘇聯研製的軍用神經毒劑「諾維喬克」(Novichok)，而俄當局「極可能」是幕後黑手。「諾維喬克」毒性較 VX 神經毒劑及沙林毒氣強 5-10 倍。

另外，一名流亡英國的俄羅斯富商格盧什科夫 (Nikolai Glushkov)，周一被發現倒斃在倫敦寓所內。格盧什科夫生前反對俄羅斯總統普丁，與 5 年前在英國離奇死亡的反普丁富商別列佐夫斯基是好友，令人懷疑這次事件另有內情。而英國反恐部門已接手調查格盧什科夫的死因。

格盧什科夫在上世紀末蘇聯瓦解及共產政權垮台後，在俄營商及致富，並與別列佐夫斯基建立密切關係。他後來被控金融行為不當，2004 年被俄羅斯法庭判處入獄 3 年半，刑滿後出獄。別列佐夫斯基失寵後成為普丁的政敵，流亡英國；格盧什科夫後來也去了英國，與別列佐夫斯基重逢，並於 2010 年獲英給予政治庇護。2013 年，別列佐夫斯基在英格蘭北部寓所內的浴室死亡，頸纏絲巾。

英俄兩國過去也曾互相驅逐外交官。1971 年，英國驅逐 105 個蘇聯官員；1985 年，兩國互相驅逐了 25 名外交官；1994 年，兩國又相互驅逐 1 名外交官；1996 年，俄羅斯先驅逐了 9 名英國外交官，作為報復，英國又驅逐了 4 名俄羅斯外交官。而過去歷次驅逐行動，都跟「間諜特工」有關。

英國 FTSE 指數今 (15) 晨收跌 0.09%，報 7132.269 點；英鎊兌美元最新報 1.3976 或 + 0.09%。

英鎊兌美元走勢

梅伊宣佈的對俄制裁措施：

‧ 驅逐 23 名俄羅斯外交官——他們必須在一周內離開。

‧ 加強對與俄羅斯有關的私人飛機，海關以及貨運檢查。

‧ 如果有證據顯示，俄羅斯國家資產被用來威脅英國公民和居民的生命和財產，將會凍結這些資產。

‧ 英國內閣部長和王室成員將不會出席今年在俄羅斯舉行的世界盃。

‧ 英國暫停與俄羅斯所有已列入計劃的雙邊高層接觸。