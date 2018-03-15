哈啦財經／米其林比不上的　主廚一生只想一件事

首屆台北米其林指南正式揭曉，總計有110家餐廳上榜，共20家餐廳摘星，其中君品頤宮榮獲三星，祥雲龍吟和喜來登請客樓摘下二星。其實米其林評價出爐不僅提供消費者美食，一開始也催化了歐洲周末度假概念與後來的觀光熱潮，提高了廚師的社會地位，更在整個飯店業與餐飲業上，成為提升服務品質的動力。只是，也有不少主廚退還星星，因為功名利祿比不上最單純的初衷，一生只想一件事：看到客人臉上幸福的笑容！

台北米其林名單公布，精選名單總計有110家餐廳上榜，囊括33種不同的料理風格，而110家餐廳中，總共20家餐廳摘星，君品的粵式料理餐廳頤宮榮獲三星的榮耀，摘下二星的餐廳有2家，分別是祥雲龍吟和喜來登請客樓，獲選為米其林一星的餐廳有17家，種類涵蓋了歐式時尚、日式、燒烤、杭州菜等料理。

其實，名單出爐後，許多人對上榜摘星餐廳不以為意，不外乎就是「青菜蘿蔔各有喜好」個人口味不同，每家餐廳的強項也不同，沒有上榜不表示不好吃，但不可否認的，近期勢必將興起一波追星熱潮，畢竟米其林的產生，就是從本業輪胎延伸的附加價值而來，上榜、摘星餐廳範圍遍布全球31個國家及地區，確實也吸引許多遊客朝聖，甚至推升股價，之前還有旅行社打出米其林美食的主題旅遊，商機無限。

飯店業中，摘下三星的是君品頤宮，另還有喜來登請客樓、台北亞都麗緻的天香樓摘星，其中頤宮在名單出爐後，訂位電話被打爆，近2周預約已滿。君品指出，加入米其林大家庭備感光榮，因為這代表台北餐飲與國際接軌的一個重要里程碑，但同時也感受到強烈的責任與壓力、戒慎恐懼，未來將持續提升產品與服務品質。

即便飯店業中還有許多餐廳成為遺珠之憾，但收錄米其林指南裡的推介名單可望雨露均霑，如獲推薦的君悅寶艾西餐廳。台北君悅酒店行銷公關部副理李偉台表示，飯店致力提供優質餐飲給顧客的心意仍舊不變，旗下各家餐廳對食材品質的要求、對服務品質的態度以及對用餐環境的堅持，也深獲顧客肯定。當然，未來也會秉持初衷並持續精進，為提升台灣餐飲界水準努力。

另外，晶華旗下的Robins與晶華軒同樣獲收錄在推介名單內，晶華公關副總經理張筠表示，各家餐廳不斷針對色菜與服務精進，深受顧客青睞，未來將持續努力、不斷創新帶給顧客驚艷的服務品質。近年來，晶華在美食上屢屢創造話題，如邀請國外米其林主廚、日本料理鐵人來台客座，引進紐約知名千層蛋糕。

近期晶華還邀請「世界上最小的廚師—Le Petit Chef」客座，利用3D裸視與投影技術，讓品嘗美食的同時也能體驗感官的刺激，同樣成為民眾打卡熱點，即便沒摘星也成為民眾首選。

再加上許多名廚因主廚退休、餐廳型態改變、結束營業或不想太有壓力而退還米其林星星。如此看來，得不得獎似乎不是最重要的，而是主廚能不能找回做菜的熱情與初衷、持續讓客人吃出感動才是最關鍵的課題，其實許多廚師做了一輩子只想一件事，就是看到客人臉上幸福的笑容。