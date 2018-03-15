北台灣329檔期推案1614億元 連兩年下滑

住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市329檔期連二縮，從好的看，供給量不致於失控，成交價相對穩定；往壞的看，代表建商多看淡近期市場，心態保守，所以不敢大舉推新案。

住展雜誌統計，北台灣房市329檔推案預估量為1614.9億元，較去年推案量1829.1億元減少11.7%，連續兩年下滑；北台灣各縣市以新北市推案預估量約684.3億元最多，其次為桃園市約380.2億元，台北市約355.3億元，新竹地區181.6億元，宜蘭和基隆都不到10億元。

（中央社記者韋樞台北15日電）房市研究單位住展雜誌預估北台灣329檔期推案量為新台幣1614.9億元，連續兩年下滑，其中北市推案量355.3億元，大坪數案量占4成，多過小坪數，且都更案多達8案。

何世昌指出，台北市329檔期推案有兩大特色為都更案及大坪數居多。指標豪宅缺席，但「帝璽」、「冠德羅斯福」、「森城大院」、「Jade 12」等大坪數宅的案量占北市329檔期約4成。

北市329檔期另一個特色是都更推案延續去年熱度，依然為房市主角，如「帝璽」、「冠德羅斯福」、「耕隱」、「台大敦仁」、「恆合江山」、「松江無籬」、「鵲喜」、「岫廬」等8建案都是都更案。

何世昌說，新北市329檔期推案重心集中在新興重劃區，尤以板橋江翠北側、土城暫緩發展區、林口新市鎮與新店央北等重劃區推案量最多，這四個重劃區案量逾400億元，占比近7成。推案過度集中可能導致價量齊揚，或掀起新一波價格戰，值得觀察。

桃園、新竹建商推案形態不同於大台北區。329檔期建案多平均分布在各行政區，產品以2房、3房為主流，符合首購族群和一般家庭的購屋需求，如「富宇全球案」、「麗寶青年時代」等案；價格多走平實路線，挑戰新高價的建案較少。

至於宜蘭和基隆，今年329檔期案量都不及10億元，主要是近期市況不佳，基隆從去年第4季起推案大減；宜蘭冬季房市旺季不旺，導致建商觀望縮手。

何世昌強調，去年房市盛行的讓利風似乎未延續到今年，目前預估開出的新案都開出高價，尤其是大台北地區最明顯，例如中正區、信義區、中山區、板橋、土城與新店，都有高價案將推出。在讓利案減少下，今年329檔期買氣能否續熱，可能是房市回溫與否的重要觀察期。(編輯：陳永昌)1070315