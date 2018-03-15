NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

小雞焦慮 逾半黨籍議員籲徵召游錫堃再戰新北

中央社2018/03/15 11:56
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨新北市議會黨團今天召開記者會指出，新北選戰不見「母雞帶小雞」，引發「小雞」焦慮，有16名、過半黨籍議員連署建請黨中央徵召前行政院長游錫堃再戰新北。

黨團現任總召及下屆總召林秀惠、李坤城今天率多名黨籍議員召開「力爭上游贏回新北」記者會。

李坤城表示，新北是第一大直轄市，但是市長候選人卻遲遲未定，已讓基層及他們這群參選議員選舉的「小雞」很焦慮，期盼能盡速出現強有力的「母雞」。

他表示，在前行政院長蘇貞昌交棒不選及盡心輔選下，立委吳秉叡民調仍成長有限，因此，在現任28席黨籍議員中就有過半的16席議員連署，希望黨中央能聽到基層心聲，盡速徵召游錫堃參選。

林秀惠強調，游錫堃對議員連署不知情，黨團也不能代表發言，他們是自發性要求黨中央盡快決定人選，否則，在國民黨市長參選人侯友宜不藍不綠，可能會吸到他們的選票，以及在蘇貞昌不選的情況下，建請黨中央徵召游錫堃參選。

議員王淑慧表示，從吳秉叡的民調來看，她認為就是支持者仍期盼游錫堃再戰新北；議員何博文表示，希望游錫堃能以大局為重，再次參選新北市長，但這絕不是王爺出巡，而是老帥親征，勝選機會大。（編輯：李錫璋）1070315

北台灣329檔期推案161...逾億元設備報關出口大陸 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan