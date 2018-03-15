小雞焦慮 逾半黨籍議員籲徵召游錫堃再戰新北

（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨新北市議會黨團今天召開記者會指出，新北選戰不見「母雞帶小雞」，引發「小雞」焦慮，有16名、過半黨籍議員連署建請黨中央徵召前行政院長游錫堃再戰新北。

黨團現任總召及下屆總召林秀惠、李坤城今天率多名黨籍議員召開「力爭上游贏回新北」記者會。

李坤城表示，新北是第一大直轄市，但是市長候選人卻遲遲未定，已讓基層及他們這群參選議員選舉的「小雞」很焦慮，期盼能盡速出現強有力的「母雞」。

他表示，在前行政院長蘇貞昌交棒不選及盡心輔選下，立委吳秉叡民調仍成長有限，因此，在現任28席黨籍議員中就有過半的16席議員連署，希望黨中央能聽到基層心聲，盡速徵召游錫堃參選。