小雞焦慮 逾半黨籍議員籲徵召游錫堃再戰新北

（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨新北市議會黨團今天召開記者會指出，新北選戰不見「母雞帶小雞」，引發「小雞」焦慮，有16名、過半黨籍議員連署建請黨中央徵召前行政院長游錫堃再戰新北。
黨團現任總召及下屆總召林秀惠、李坤城今天率多名黨籍議員召開「力爭上游贏回新北」記者會。
李坤城表示，新北是第一大直轄市，但是市長候選人卻遲遲未定，已讓基層及他們這群參選議員選舉的「小雞」很焦慮，期盼能盡速出現強有力的「母雞」。
他表示，在前行政院長蘇貞昌交棒不選及盡心輔選下，立委吳秉叡民調仍成長有限，因此，在現任28席黨籍議員中就有過半的16席議員連署，希望黨中央能聽到基層心聲，盡速徵召游錫堃參選。
林秀惠強調，游錫堃對議員連署不知情，黨團也不能代表發言，他們是自發性要求黨中央盡快決定人選，否則，在國民黨市長參選人侯友宜不藍不綠，可能會吸到他們的選票，以及在蘇貞昌不選的情況下，建請黨中央徵召游錫堃參選。
議員王淑慧表示，從吳秉叡的民調來看，她認為就是支持者仍期盼游錫堃再戰新北；議員何博文表示，希望游錫堃能以大局為重，再次參選新北市長，但這絕不是王爺出巡，而是老帥親征，勝選機會大。（編輯：李錫璋）1070315