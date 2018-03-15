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為何別人發財我虧錢 權威報告告訴你

鉅亨網2018/03/15 12:05
鉅亨網 / NOWnews
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深交所週四（14 日）晚間發布《2017 年個人投資者狀況調查報告》，從專業角度分析了目前 A 股的投資者結構、虧損原因、後市展望等情況，其中，「不懂停損」的問題不容小覷，另外，對 2018 年的股市表現，投資者信心總體轉好，樂觀比例增多。
 

股民結構：中小投資者占比下降、過半「新人」不到 30 歲

調查報告顯示，2017 年，中小投資者仍是 A 股主要力量，證券帳戶資產量低於 50 萬元的投資者（即中小投資者）占比為 75.1%，較 2016 年下降約 2 個百分點，較 2015 年更是下降了 9.3 個百分點。

另一個有趣現像是，新入市投資者呈現年輕化趨勢，過半「新人」還不到 30 歲。2017 年新入市投資者中，25 歲以下投資者占比 28.2%，30 歲以下投資者占比 55.8%，新入市投資者平均年齡 31.2 歲，而 5 年前新入市投資者平均年齡約 36 歲，新入市投資者年輕化趨勢較為明顯。


投資理念：價值投資者變多

在監管層近年來的嚴厲打擊下，各種「炒作」越來越難以為繼，越來越多投資者開始接受並逐步形成價值投資理念。

調查顯示，受訪者的投資理念中，價值投資類首次超過趨勢類和短線交易類，成為占比最高的投資風格類型。其中，長期價值類投資者占比 26.5%，較上年提高 5.5%；短線交易類投資者占比 18.1%，較上年降低 5.3%；趨勢類投資者占比 25.9%，與上年基本持平。


交易行為：六成投資人沒有明確「停損策略」

在投資者的各種投資行為中，非理性投資的問題仍然不容忽視，具體表現為發生比例依然較高、追漲型投資者遠多於抄底型投資者、近六成投資者沒有明確止損策略、投資者持股較為集中。

調查顯示，只有 8.5% 投資者為抄底型投資者，46.9% 的投資者為追漲型，其餘投資者沒有明確的追漲或抄底傾向。

另外，調查指出，有 21.1% 的投資者不重視止損策略，認為「即使股票價格下跌，只要我不賣出，就不會虧損」，38.5% 的投資者對停損持不明確態度，只有 40.4% 的投資者傾向使用停損策略。


信心展望：樂觀今年股市，最怕債券違約案件大增

報告顯示，對於 2018 年股市，投資者信心總體向好。樂觀投資者比例增至四成，較上年增加 10.8%；超過半數的投資者持中性態度；悲觀投資者占比不足一成，較上年減少 4.9%。

對於股市可能面臨的風險因素，投資者最擔心的是「在金融去杠杆背景下，債券到期兌付金額增長較大，債券違約事件可能大幅增加」，其次是「資管新規實施帶來的流動性衝擊，短期內可能導致股市資金面收緊」。此外，企業盈利的不確定性、美國股市高位回檔風險傳導等，也是投資者較為關心的風險因素。

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