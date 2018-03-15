高思博籲公布競選經費 黃偉哲：1個月內公布

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北15日電）國民黨前立委高思博今天呼籲，民進黨台南市長被提名人黃偉哲兌現承諾，公布初選競選經費；立委黃偉哲表示，承諾就是承諾，他會在初選結束後一個月內公布。
爭取代表中國國民黨參選台南市長的高思博上午在立法院召開記者會表示，黃偉哲1月24日接受媒體訪問時表示，將在民進黨台南市長初選後公布選舉經費；他呼籲黃偉哲儘速兌現承諾，並期待未來與黃偉哲在台南市長的選舉，進行一場君子之爭。
高思博也在記者會現場出示黃偉哲上一期監察院財產申報資料，並請大家能夠關注即將出爐的監察院財產申報結果，看看黃偉哲的財產異動是否合理。
至於，年底選舉國民黨台南市長人選整合的進度，高思博表示，目前泛藍整合尚無新進度，地方上憂心國民黨的人選一直沒出爐，因此盼這個月底前能完成相關程序。
面對高思博的呼籲，黃偉哲受訪時表示，承諾就是承諾，一定會公布選舉經費，會在初選結束後一個月內公布。
黃偉哲說，「高（思博）委員有一段時間沒有回台南，急著要打知名度」，他理解高思博的立場，相信過去高思博曾兩度參選立委，競選經費也是在選後一個月公布，「我們應該依照我們既定的行程公布，而不是依照他（高思博）給我們的期程公布」。（編輯：溫貴香）1070315