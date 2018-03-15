逾億元設備報關出口大陸 高雄檢警攔下

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄檢警接獲一銀租賃公司報案所有的專利成人紙尿褲生產設備遭侵占，市值新台幣1億1000多萬元，將於高雄港裝櫃報關準備出口大陸，今天宣布於貨櫃集散場成功攔阻出境。
警政署保安警察第三總隊承辦員警表示，一銀租賃公司報案指這批專利成人紙尿褲生產設備，遭一家安養集團負責人林姓男子侵占後避不見面，並於今年2月16日在嘉義縣水上鄉一帶疑遭不明人士竊取。
保三總隊報請高雄地方檢察署檢察官指揮，與高雄市警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局水上分局及關務署高雄關等，共同成立專案小組偵辦，查知這批生產設備已分裝成20只貨櫃，卸儲於高雄高鳳貨櫃集散場準備報關出口。
專案小組分頭埋伏和調查，並由關務署高雄關秘密登錄及動員多名員警監視防範被提領出關，再由檢察官到場指揮開櫃查驗，果然是一銀租賃公司所遭竊設備，以及其他的第一銀行及星展銀行所設定抵押的動產機械設備，當場查扣這批20只準備出口貨櫃。
專案小組表示，林男供稱因安養集團經營不善解散，先計畫性侵占一銀租賃公司所有的這批設備後，再自行分解拆裝，並為規避產權辨識，刻意除去足以可辨識一銀租賃公司所有的標籤及動產設定標籤，再交由一家公司竊取後準備闖關出口。
專案小組查出林男債務將債留台灣，預計前往大陸再起爐灶；通知涉嫌竊取設備涉案的公司負責人呂姓男子到案說明，但呂男辯稱不知情，僅提供相關印鑑給林男，再以他的公司名義出口。
前高雄市副市長、一銀租賃公司董事長林永堅今天也到現場向檢警致謝，感謝確保一銀租賃公司所有的尿片生產設備及相關其他債權人權益。（編輯：李錫璋）1070315