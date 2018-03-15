逾億元設備報關出口大陸 高雄檢警攔下

保三總隊報請高雄地方檢察署檢察官指揮，與高雄市警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局水上分局及關務署高雄關等，共同成立專案小組偵辦，查知這批生產設備已分裝成20只貨櫃，卸儲於高雄高鳳貨櫃集散場準備報關出口。

警政署保安警察第三總隊承辦員警表示，一銀租賃公司報案指這批專利成人紙尿褲生產設備，遭一家安養集團負責人林姓男子侵占後避不見面，並於今年2月16日在嘉義縣水上鄉一帶疑遭不明人士竊取。

專案小組分頭埋伏和調查，並由關務署高雄關秘密登錄及動員多名員警監視防範被提領出關，再由檢察官到場指揮開櫃查驗，果然是一銀租賃公司所遭竊設備，以及其他的第一銀行及星展銀行所設定抵押的動產機械設備，當場查扣這批20只準備出口貨櫃。

專案小組表示，林男供稱因安養集團經營不善解散，先計畫性侵占一銀租賃公司所有的這批設備後，再自行分解拆裝，並為規避產權辨識，刻意除去足以可辨識一銀租賃公司所有的標籤及動產設定標籤，再交由一家公司竊取後準備闖關出口。

專案小組查出林男債務將債留台灣，預計前往大陸再起爐灶；通知涉嫌竊取設備涉案的公司負責人呂姓男子到案說明，但呂男辯稱不知情，僅提供相關印鑑給林男，再以他的公司名義出口。

前高雄市副市長、一銀租賃公司董事長林永堅今天也到現場向檢警致謝，感謝確保一銀租賃公司所有的尿片生產設備及相關其他債權人權益。（編輯：李錫璋）1070315