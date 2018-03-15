投資人不可忽視家得寶股價大跌 恐暗示零售消費品業不

Home Depot 在房地產泡沫以及電子商務威脅下，依舊表現可嘉，但近期股價的走勢出現一些隱憂，可能暗示整個消費品產業出現結構性問題，以下為不管投資者是否持有 Home Depot 股票，都該關注的問題：

家庭裝修與建材零售商 Home Depot(HD-US) 自 2008 年以來，股價已飆漲近 600%，大幅超越 S&P 500 指數的 110% 漲幅，但近期該公司股價展現疲弱趨勢，《Marketwatch》指出投資者應該關注該個股走勢，因為可能反映出零售業、房地產與消費品產業的走勢。

營收數字超乎預期但股價依舊下跌：Home Depot 面臨麻煩最明顯的跡象為，股價已從 1 月份高點下跌 13%，僅管部份原因為 2 月份美股整體的波動，但背後因素更複雜。該公司第 4 季的營業金額和利潤表現都高於預期，並且財測數字強勁，而投資者並沒有因為財報數字良好，重新購入該股。

利潤受到壓力：僅管數字依舊正面，但實際上 Home Depot 的利潤率正在出現下滑。

估值：即使 Home Depot 股價下跌，但接近 18 的市盈率依然比很多競爭對手表現優異，最大的對手 Lowe's Cos 的市盈率為 14。

Home Depot 或是市場警訊的指標嗎？

在消費者信心指數則持續處於高位情況下，零售業銷售卻已連續 3 個月下降，這本身就令人擔憂，而去年底，美國通過稅改政策，應該進一步使消費者增加支出，但銷售依然下降。

此外，Home Depot 為稅改的受益者之一，預估公司的有效稅率將在 2018 年從 36% 下降為 26%，在此利多下，股價應該要持續上漲，但稅改帶來的正面效益，只支撐該公司股價約 8 周，從 11 月中至 1 月中。

最糟糕的是，越來越多的跡象表明，美國的住房市場可能開始走低，僅管目前房價依然處於高位，但這是由於市場上可售的房屋數量不多，2017 年底時，市場上可售的房屋量已下降 11％至 148 萬戶，為美國房地產經紀人協會開始追踪數據以來，最低的水平。

這對 Home Depot 而言，是一個壞消息，因為他們主要業務為販售家居裝潢建材。而建商面臨的情況可能也不會太好，在擔心住房市場過熱，以及升息將導致成本上升並抑制需求，房地產類股最近陷入嚴峻的形勢，iShares 美國房屋建築 ETF 今年已下跌約 8％，SPDR 標普房屋建築商 ETF 下跌近 6％，美國 4 大房地產商之一 D.R. Horton 今年已下跌超過 12%。