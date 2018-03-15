首批杭京高鐵復興號 4個半小時杭州到北京

（中央社台北15日電）中國高鐵杭州東站至北京南站4月10日開始使用復興號動車組，最高時速350公里。其中，每晚7時從杭州東站出發的列車，全程4小時23分，將成為杭州至北京間最快的高鐵。
中國大陸高鐵常見的是和諧號。復興號與和諧號最大區別是更快。
錢江晚報今天報導，4月10日起，中國大陸全國鐵路將進行列車運行圖調整。此次調整最大的特點就是京滬高鐵350公里級別的復興號高鐵由現有的7對增加到15對，其中杭州東至北京南間啟用3對復興號高鐵。
從杭州到北京，目前最快的高鐵是G20次，從杭州東站到北京南耗時5小時2分。
復興號將杭京時空距離壓縮約半小時。從4月10日起，杭州東至北京南的G19/G20、G31/G32、G39/G40共3對高鐵列車使用復興號動車組，按最高時速350公里運行。
其中，杭州東至北京南的G20次高鐵採用復興號CR400BF列車，全車可乘坐1152名旅客。上午7時48分從杭州東站發車，沿途停靠湖州、南京南、濟南西等站，中午12時20分到達北京南站，全程4小時32分。
另外，將首次開行晚間的杭京高鐵。G40次列車採用復興號CR400AF列車，每天晚上7時從杭州東站發車，沿途只停靠南京南站，接下來就直達北京南站，全程僅需4小時23分，是杭州至北京間最快的高鐵。（編輯：馮昭/周慧盈）1070315