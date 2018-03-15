多倫多星報刊投書：籲加國支持台入CPTPP

（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）多倫多星報（Toronto Star）今天刊登台北駐多倫多經濟文化辦事處長徐詠梅投書，文中呼籲加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP)。
徐詠梅在投書中指出，加拿大簽署CPTPP，傳達了支持貿易自由的強烈訊息，而我們誠摯希望加拿大做得更多；加拿大可以扮演領導角色，將亞太地區有大量貿易投資、支持自由開放有規範之貿易體系的夥伴，納入協定中，而台灣就是其中首選。
徐詠梅表示，台灣是全球第18大貿易國家，也是全世界第25大經濟體。CPTPP目前成員國約佔台灣對外貿易額的25%、對外累計投資30.42%。2016年，台灣與CPTPP國家的貿易額即達1290億美元。台灣在亞太地區電子、機械、紡織、及汽車零組件等供應鏈上亦扮演關鍵角色。
文中強調，台灣是加拿大在亞洲第5大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額超過70億加元。台灣幅員雖小，每年卻進口數十億元農產品，一旦加入CPTPP，進口關稅減免後，台灣可以成為更大的加拿大農產品銷售市場。
此外，台灣一如加拿大，擁抱民主與人權價值。支持台灣加盟CPTPP，將是加拿大利益與價值的美好結合。
澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等國外長，8日在智利聖地牙哥簽署CPTPP，後續待6個或半數以上簽署會員通知完成國內審議程序後60天即生效。
目前智利、日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞都希望在今年底或明年初完成國內審議程序，預估協定最快將在明年上半年生效，生效後將接受任何國家或個別關稅領域申請加入。（編輯：屈享平）1070315