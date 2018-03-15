多倫多星報刊投書：籲加國支持台入CPTPP

（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）多倫多星報（Toronto Star）今天刊登台北駐多倫多經濟文化辦事處長徐詠梅投書，文中呼籲加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP)。

徐詠梅在投書中指出，加拿大簽署CPTPP，傳達了支持貿易自由的強烈訊息，而我們誠摯希望加拿大做得更多；加拿大可以扮演領導角色，將亞太地區有大量貿易投資、支持自由開放有規範之貿易體系的夥伴，納入協定中，而台灣就是其中首選。

徐詠梅表示，台灣是全球第18大貿易國家，也是全世界第25大經濟體。CPTPP目前成員國約佔台灣對外貿易額的25%、對外累計投資30.42%。2016年，台灣與CPTPP國家的貿易額即達1290億美元。台灣在亞太地區電子、機械、紡織、及汽車零組件等供應鏈上亦扮演關鍵角色。