NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

第三方支付夯 北市：業者契約違規缺失多

中央社2018/03/15 12:06
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市法務局公布抽查PChomePay、 LINE Pay、friDay錢包等第三方支付業者契約，初檢時有多項違規，消保官說，輔導後皆改善，呼籲消費者使用前詳讀條款，以免權利受損。

法務局今召開「第三方支付服務定型化契約查核結果」記者會，主任消保官何修蘭說，網路購物興起，許多民眾會透過第三方支付消費，為保障消費者權利，抽查使用率較高的4家業者第三方支付服務包含為PChomePay支付連、LINE Pay、friDay錢包、蝦皮平台，發現初檢時契約內有多項違規缺失。

台北市商業處解釋，第三方支付服務常被誤認是電子支付，但從主管機關、適用法令、服務內容皆有差異，第三方支付服務是由經濟部訂定定型化契約，業者僅提供代收、代付功能，作為買賣雙方資金存放窗口，買方取得商品確認無誤後，價金才會由第三方支付平台提供給賣方。

電子支付除是買賣雙方資金存放窗口外，更有轉帳及儲值等功能，因涉及交易金額外的金錢糾紛，由金融監督管理委員會訂定「電子支付機構管理條例」管理。

何修蘭說，這次針對4家業者查核項目重點，包含履約保證相關事項，應記載業者名稱網址營業地點等連絡資訊、消費者帳號密碼被盜用時應立即通知並暫停支付指示、保存雙方交易電子文件，初檢發現4家業者有多項違規缺失，經商業處輔導後已全數完成改善。

何修蘭表示，經統計，第三方支付服務申訴案件較多是加值服務，也就是業者贈送點數部分，因跟消費者預期不同，容易產生消費爭議，呼籲消費者使用第三方支付前，應先詳細閱讀業者提供契約。

何修蘭說，第三方支付可保障買賣雙方權益，民眾網購時不要使用直接匯款或宅配付款，以免產生爭議時，難以追回，遇消費爭議可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」。（編輯：李亨山）1070315

核二2號機再運轉 沈榮津：...駕車入車站大廳咆哮 男子...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan