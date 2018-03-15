第三方支付夯 北市：業者契約違規缺失多

法務局今召開「第三方支付服務定型化契約查核結果」記者會，主任消保官何修蘭說，網路購物興起，許多民眾會透過第三方支付消費，為保障消費者權利，抽查使用率較高的4家業者第三方支付服務包含為PChomePay支付連、LINE Pay、friDay錢包、蝦皮平台，發現初檢時契約內有多項違規缺失。

台北市商業處解釋，第三方支付服務常被誤認是電子支付，但從主管機關、適用法令、服務內容皆有差異，第三方支付服務是由經濟部訂定定型化契約，業者僅提供代收、代付功能，作為買賣雙方資金存放窗口，買方取得商品確認無誤後，價金才會由第三方支付平台提供給賣方。

電子支付除是買賣雙方資金存放窗口外，更有轉帳及儲值等功能，因涉及交易金額外的金錢糾紛，由金融監督管理委員會訂定「電子支付機構管理條例」管理。

何修蘭說，這次針對4家業者查核項目重點，包含履約保證相關事項，應記載業者名稱網址營業地點等連絡資訊、消費者帳號密碼被盜用時應立即通知並暫停支付指示、保存雙方交易電子文件，初檢發現4家業者有多項違規缺失，經商業處輔導後已全數完成改善。

何修蘭表示，經統計，第三方支付服務申訴案件較多是加值服務，也就是業者贈送點數部分，因跟消費者預期不同，容易產生消費爭議，呼籲消費者使用第三方支付前，應先詳細閱讀業者提供契約。

何修蘭說，第三方支付可保障買賣雙方權益，民眾網購時不要使用直接匯款或宅配付款，以免產生爭議時，難以追回，遇消費爭議可打消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」。（編輯：李亨山）1070315