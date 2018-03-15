核二2號機再運轉 沈榮津：有助電力調度

（中央社記者王承中、朱則瑋台北15日電）經濟部長沈榮津今天表示，經濟復甦用電成長、溫度及空污問題都會影響供電，若台電火力發電廠又被要求降載，核二廠2號機再運轉對往後電力調度上的彈性是有幫助的。
立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星及經濟部長沈榮津列席「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。
民進黨籍立委黃國書質詢時詢問，若核二廠2號機未運轉，今年是否有限電的可能？
沈榮津表示，經濟復甦用電成長、溫度及空污問題都會影響供電，在這幾個因素下，若台電火力發電廠又被要求降載的話，核二廠2號機再運轉對往後電力調度上的彈性是有幫助的。
黃國書說，「核子反應器設施管制法」第24條明定，核子反應器設施停止運轉，未經報請主管機關核准，持續達一年以上者，視同永久停止運轉。核二廠2號機到現在已經停機超過600天，是否算停役、停止運轉？
謝曉星表示，核二廠2號機不算停役，停役有停役的規定，也不算停止運轉。
他說，核二廠2號機一直都是處於待機當中，因為台電持續對2號機組設備進行維修、大修作業，原能會也是按照時程、法規檢測，2號機應該是算在待機狀態。
謝曉星說，「核子反應器設施管制法」第24條條文，當初設計的目的是擔心核子反應器的經營者故意、任意閒置核子反應器，若經營者故意閒置超過一年，就進入到除役的程序，但是台電沒有故意閒置。（編輯：林孟汝）1070315