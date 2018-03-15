核二2號機再運轉 沈榮津：有助電力調度

（中央社記者王承中、朱則瑋台北15日電）經濟部長沈榮津今天表示，經濟復甦用電成長、溫度及空污問題都會影響供電，若台電火力發電廠又被要求降載，核二廠2號機再運轉對往後電力調度上的彈性是有幫助的。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星及經濟部長沈榮津列席「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

民進黨籍立委黃國書質詢時詢問，若核二廠2號機未運轉，今年是否有限電的可能？

沈榮津表示，經濟復甦用電成長、溫度及空污問題都會影響供電，在這幾個因素下，若台電火力發電廠又被要求降載的話，核二廠2號機再運轉對往後電力調度上的彈性是有幫助的。