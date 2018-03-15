全新視聽室研究間 台科大圖書館超搶手

（中央社記者許秩維台北15日電）台科大圖書館打造全新視聽室及研究小間，研究小間裝設投影機、白板，方便學生做報告和討論，還有影音設備提供學生使用，這學期開放後已成為校內熱門去處。

台灣科技大學今天發布新聞稿表示，台科大圖書館全新打造視聽室及研究小間，電視、音響、沙發、電影DVD等設備一應俱全，從這個學期開始，正式開放全校教職員生使用，除了設有多台影音設備，也提供公播版DVD讓學生借閱。

台科大營建工程系學生陳可恩表示，研究小間是很好的討論空間，不僅環境乾淨整潔，還設置討論時需要的投影機、白板，更有電腦連接線及各種顏色的白板筆，很符合學生的需要，且視聽設備也很不錯，很開心在校內就有免費資源可使用。