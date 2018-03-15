川普提新任國務卿 外交部盼續強化台美關係

至於獲提名將接掌國務院的蓬佩奧（Mike Pompeo），陳立國表示，蓬佩奧過去擔任聯邦眾議員期間對台灣「非常友好」，總統蔡英文西元2016年1月勝選時，蓬佩奧也曾發聲明祝賀，並支持眾議院有關支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織與國際民航組織等相關法案。

外交部北美司長陳立國上午在外交部例行新聞說明會表示，外交部密切關注美國國務院人事任命案發展。外交部感謝提勒森（Rex Tillerson）過去一年多擔任國務卿時，對強化台美關係有許多作為，包括在聽證會重申台灣關係法與六項保證，也支持川普上任6個月內宣布對台軍售。

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）美國總統川普撤換國務卿提勒森，提名中央情報局長蓬佩奧接任；外交部今天說，感謝提勒森過去一年多來對強化台美關係的作為，也祝賀蓬佩奧獲提名，希望持續強化台美夥伴關係。

陳立國說，外交部祝賀蓬佩奧獲川普提名，「期待台美關係在現在友好穩固基礎上，繼續共同努力強化推動雙方實質的夥伴關係」。

他說，基於過去經驗，未來新任國務卿上任後，對台美關係保持樂觀期待。

此外，外界關注提勒森遭撤換，仍在等候聯邦參議院通過的代理亞太助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）真除任命案是否會有變數？陳立國回應記者詢問時表示，外交部持續關注亞太助卿提名過程，但目前沒新訊息可提供。

陳立國表示，董雲裳代理亞太助卿期間，美方派遣資深官員訪台，也持續在台美「全球合作暨訓練架構」下推動合作。外交部樂觀期待，不管未來美國國務院人事如何發展，基於在過去良好基礎上，希望與美方持續在共同議題上繼續加強合作。（編輯：李明宗）1070315