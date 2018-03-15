響應反性騷浪潮 民間成立網絡挺被害人

台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線和台灣展翅協會等民間團體今天舉行「#Me too，打破沉默我們就在這裡」記者會，宣布成立Me too支持網絡，設置申訴專線（02-33221350），透過這個由心理師、律師等專業人士組成的諮詢平台，提供被害者需要的法律諮詢和專業意見。

台灣女人連線常務理事黃淑英說，美國從總統到體育界充斥可惡不當的性行徑，英國總裁俱樂部以慈善為名行騷擾之實，國際救援組織掌權者藉著災難滿足性需求，「但為什麼在亞洲卻靜悄悄？因為我們男性知書達禮溫文有禮？還是這些行徑沒被揭露出來？」

黃淑英以自身經驗為例，她遇到性騷擾時，在場沒人出言制止，雖然台灣現在已經有很多相關法令，但40多年來這樣的沉默，讓女人仍面對被不當性對待的痛，今天民間團體呼應國際Me too行動，打破沉默，要告訴大家「當你打破沉默站出來時，我們也會站在你們旁邊。」

台北市女性權益促進會監事劉嘉怡說，他們希望建立一個有支持性且專業陪伴的團體，在案件進入正式法律途徑前，若被害者需要諮詢或需要有人傾聽，可以打專線，會有人提供協助。

鴻毅法律事務所律師廖蕙芳說，最近陳鴻斌法官的案子是荒腔走板、莫名其妙，受命法官陳志祥在判決之後上遍媒體，告訴大家這叫兩情相悅，這個法官每上一次媒體就是對被害人做一次傷害，對被害人情何以堪，「今天我們站出來聲援被害人，要告訴大家不要害怕，我們都在這邊。」

德臻法律事務所律師莊喬汝說，除了司法制度可不可以更友善之外，社會可不可以不要再檢視被害人，不要再問被害人為何不拒絕性騷擾，該問的是加害人為什麼要做侵犯的事情；她要呼籲大眾停止檢視或追問被害人，大家一起打破沉默、一起改變。(編輯：趙蔚蘭)1070315