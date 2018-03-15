NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈吳音寧去留看北市？柯P神回七個字影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

響應反性騷浪潮 民間成立網絡挺被害人

中央社2018/03/15 12:16
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者呂欣憓台北15日電）國際掀起反性騷擾的「Me too」浪潮，多個民間團體今天宣布成立「Me too」支持網絡，呼籲社會不要再檢視性騷或性侵被害人，讓被害人站出來，大家一起打破沉默、一起改變。

台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線和台灣展翅協會等民間團體今天舉行「#Me too，打破沉默我們就在這裡」記者會，宣布成立Me too支持網絡，設置申訴專線（02-33221350），透過這個由心理師、律師等專業人士組成的諮詢平台，提供被害者需要的法律諮詢和專業意見。

台灣女人連線常務理事黃淑英說，美國從總統到體育界充斥可惡不當的性行徑，英國總裁俱樂部以慈善為名行騷擾之實，國際救援組織掌權者藉著災難滿足性需求，「但為什麼在亞洲卻靜悄悄？因為我們男性知書達禮溫文有禮？還是這些行徑沒被揭露出來？」

黃淑英以自身經驗為例，她遇到性騷擾時，在場沒人出言制止，雖然台灣現在已經有很多相關法令，但40多年來這樣的沉默，讓女人仍面對被不當性對待的痛，今天民間團體呼應國際Me too行動，打破沉默，要告訴大家「當你打破沉默站出來時，我們也會站在你們旁邊。」

台北市女性權益促進會監事劉嘉怡說，他們希望建立一個有支持性且專業陪伴的團體，在案件進入正式法律途徑前，若被害者需要諮詢或需要有人傾聽，可以打專線，會有人提供協助。

鴻毅法律事務所律師廖蕙芳說，最近陳鴻斌法官的案子是荒腔走板、莫名其妙，受命法官陳志祥在判決之後上遍媒體，告訴大家這叫兩情相悅，這個法官每上一次媒體就是對被害人做一次傷害，對被害人情何以堪，「今天我們站出來聲援被害人，要告訴大家不要害怕，我們都在這邊。」

德臻法律事務所律師莊喬汝說，除了司法制度可不可以更友善之外，社會可不可以不要再檢視被害人，不要再問被害人為何不拒絕性騷擾，該問的是加害人為什麼要做侵犯的事情；她要呼籲大眾停止檢視或追問被害人，大家一起打破沉默、一起改變。(編輯：趙蔚蘭)1070315

國旅卡花蓮消費 擬年底前均...愛國電影熱賣 紅海行動登中...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan