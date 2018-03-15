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中央社

愛國電影熱賣 紅海行動登中國影史票房亞軍

中央社2018/03/15 12:17
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社台北15日電）愛國戰爭電影「紅海行動」熱映28天，今天票房已達人民幣34億元（約新台幣156億元），躍居中國電影票房總排行榜亞軍，有機會挑戰「戰狼2」保持的56億元紀錄。

根據CBO中國票房網今天上午11時最新統計，「紅海行動」的票房已經突破34億元，超越周星馳導演的「美人魚」於2016年締造的33.9億元，躍居中國影史總票房亞軍，朝向「戰狼2」的56.7億元紀錄邁進。

吳京自導自演的「戰狼2」去年橫掃大陸票房，掀起愛國電影熱潮後，今年春節上映的「紅海行動」無論類型、背景、故事元素都有幾分神似。兩部愛國片都取材2015年中國自葉門撤僑的半軍事行動，背景都是非洲國家，同樣都是爆發內戰有叛軍、恐怖分子肆虐。

不過與「戰狼2」藍波式的單打獨鬥相比，「紅海行動」則是中國海軍特種部隊「蛟龍突擊隊」8人小組的團隊作戰，整體呈現更緊湊貼近真實，獲得大陸影迷好評，票房因此開平走高。

根據大陸豆瓣網影評，「紅海行動」拿到8.5的高分（滿分10） ，遠勝「戰狼2」的7.2分。

此外，「紅海行動」並非是趕「戰狼2」的熱潮而催生，這部愛國戰爭片是中國海軍於2015年就下令拍攝，並全力動員配合，還調來當年葉門撤僑的054A「臨沂艦」原汁原味呈現，並秀出神秘的039A潛艇。當然，片尾也未能免俗地出現中國海軍戰艦在南海驅逐「侵入」的外國軍艦畫面。

「紅海行動」雖持續熱映，但目前中國電影票房冠軍卻是另一部愛國片「厲害了，我的國」，上映14天票房已達2.86億元，儘管許多大陸網民指這部紀錄片都是單位包場，被動員去看的。

但即使是愛國片，在中國大陸也不見得就是票房保證。

2017年9月，由大陸影后范冰冰主演、她的男友李晨導演的愛國軍事大片「空天獵」上映，儘管獲得中國空軍全力支持，甚至調來3架殲20匿蹤戰機一次入鏡，但因為評價不高，票房跌跌撞撞，最後僅收3.1億元難堪下檔。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070315

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