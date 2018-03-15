波音737客機生產量破萬 打破金氏世界紀錄

美國航空製造業巨擘波音公司 (Boeing)(BA-US) 宣佈，其波音 737 型客機的生產量已達 1 萬架，是當今全球生產數量首次達到 1 萬架的商用噴射機型，打破了金氏世界紀錄 (Guinness World Records)。

常地時間 13 日，波音發佈新聞稿指出，第 1 萬架波音 737 型客機，是交付給美國西南航空公司的波音 737 MAX 8。

中新網報導，據波音統計，波音 737 型客機的飛行里程已超過 1220 億英里，相當於繞飛地球 500 萬次，曾搭乘波音 737 型客機的旅客超過 220 億人次，約每隔 1.5 秒，就有 1 架波音 737 型客機起飛或降落。