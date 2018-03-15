觀光股兩樣情 雲品、寒舍米其林摘星漲停歡呼 王品、

首屆台北米其林指南名單揭曉，觀光業者摘星與否今 (15) 日明顯反映在股價上，早盤雲品 (2748-TW) 以漲停開出，寒舍 (2739-TW) 也一度觸及漲停板，亞都 (5703-TW) 維持在盤上。

不過，連鎖餐飲集團王品 (2707-TW)、瓦城 (2729-TW) 旗下雖有多個品牌皆無功而返，甚至是乾杯 (1269-TW) 旗下呼聲最高的燒肉品牌老乾杯也僅獲得「米其林餐盤」，今日股價表現皆遭壓抑，並在盤下震盪。

此次米其林指南總計有 110 家餐廳上榜，僅 20 家餐廳摘星，又以雲品所屬雲朗觀光集團旗下台北君品頤宮中餐廳拿下唯一三星，而寒舍旗下台北喜來登請客樓拿下二星，因此股價雙雙受到激勵，雲品以漲停開出，寒舍也一度觸及漲停板，盤中漲勢收斂，漲幅在半根停板附近。