影／基層焦慮沒母雞　過半議員呼籲「徵召」游錫堃

李坤城表示，民進黨中央14日已確認嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣的縣市長提名人，但是全國最重要的新北市卻遲未決定，不僅讓基層的支持者焦慮，也不利選戰的準備；因此，包括黨團總召林秀惠、新北市議員陳啟能、陳科名、鄭金隆、何博文、鍾宏仁、許昭興、王淑慧、鄭宇恩、廖筱清、周雅玲參加。

民進黨新北市議會黨團下任的總召李坤城，今（15）日召開「力爭上游，贏回新北」的記者會，希望將基層的聲音反應給黨中央，「徵召」前行政院長游錫堃參選市長；新北市議員王淑慧強調，選民認為「欠游錫堃一個公道！」希望給游錫堃一個機會。

此外，出國考察的廖本煙、林銘仁，分別指派兒子廖宜琨與弟弟林銘同出席，黃俊哲則派辦公室主任林治勳參與，希望將真實反映基層的聲音給黨中央，積極的「徵召」游錫堃參選市長；期盼游錫堃能夠再次承擔，不要辜負934774張選票的承諾，一生懸命，負責到底，為新北市的未來一起努力。

林秀惠指出，基層一直很焦慮，尤其侯友宜「不藍不綠」色彩，恐吸到泛綠的選票，加上看見游錫堃單車環島的體力，因此期盼游錫堃再度發揮「母雞帶小雞」的精神；何博文認為，游錫堃不願意再戰，是因為有2為中生代立委想選，但中生代的民調拉不起來，基層希望游錫堃能以大局為重，「力爭上游，贏回新北」。



李坤城說，基層支持者普遍認為「徵召」游錫堃的理由有三，第一、2014年在朱立倫團隊動用所有行政資源的情況下，游錫堃卻僅差朱立倫24000餘票，這股不捨、疼惜的心，一定會轉化為年底為游錫堃拉票的動力，絶對可以讓民進黨支持者迅速歸隊。

其次、游錫堃對市政的熟悉度，及新北未來發展的願景，早有規劃與掌握，只要獲得黨中央的提名，立刻就可以上手：同時，目前民進黨團是市議會第一大黨團，未來對市政的鞭策制衡，以及對巿府可能濫用行政的監督，將對國民黨的候選人產生極大的牽制作用。

第三、游錫堃4年前與所有議員一起打過選戰，對議員輔選盡心盡力，相信所有議員感激在心頭，結果也創下32席的佳績，讓民進黨前所未有成為議會的最大黨；希望游錫堃再度發揮「母雞帶小雞」的精神，帶領所有議員向前衝，不僅光復新北，更完全執政，讓民進黨的新北選戰成為真正的「領頭羊」。