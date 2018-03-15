大高雄天團宣示支持康裕成連任議長　簽署不跑票承諾書

共同籌組「大高雄天團」的鳳山區市議員參選人林智鴻、三民區市議員參選人張以理、左楠區市議員參選人李雅慧，今（15）日早聯袂前往高雄市議會進行「學習之旅」，拜會康裕成議長，並聽取陳菊市長施政報告。在康議長見證下，三人一同表示支持康裕成連任議長，並簽署承諾書宣示正副議長選舉不跑票決心，並獲康議長肯定與祝福。

康議長表示，感謝三位願意承諾不跑票，高雄確實需要一個清新、不一樣的高雄市議會，大家要一起加油！

「我跑步，不跑票！」張以理表示，身為民進黨的從政者，支持並捍衛民進黨價值，是天經地義，他更公布上週委託山水民調公司的研究報告指出，目前他與前議員洪平朗已在1%之差，兩人正在爭取三民區最後一席。但洪過去曾因跑票遭開除黨籍，亦曾前往警局「關心」酒駕案件、對女性議員爆粗口並作勢打人，還在議場藉質詢之便，罵哭依法執行公務的女清潔隊員等，都令所有愛高雄的人歷歷在目、痛心疾首。張以理呼籲市民用自己的一通電話，淘汰會跑票的惡質文化，搶救清新專業新世代進入議會。



▲康裕成感謝大高雄天團三位候選人願意承諾不跑票。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.15）

李雅慧表示，同為女性，非常感佩康議長在議場中調和鼎鼐的表現，這就是女性在政治所能發揮最溫柔的力量，她要為家庭主婦爭一席，為主婦們發聲，並與康議長一同努力。林智鴻則在會後進一步指出，雖然初選已至熱戰期，三人仍堅持來議會向議長請益，聽取市長施政報告，這就是理性問政的價值，反觀同時來到議會，「觀賞」國民黨議員羞辱陳菊的韓國瑜主委，卻是給惡質問政文化鼓掌的倒退勢力，而國民黨團利用體制所賦予之質詢時間質問陳菊市長假設性的去留問題，簡直浪費公帑。大高雄天團共同強調將不畏強權，只問是非，將用理性、中道力量戮力反制惡質文化到底，並呼籲市民朋友用選票，讓優質問政力量進議會。



▲三位候選人見習聽取陳菊市長施政報告。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.03.15）

大高雄天團最後在康裕成議長見證下，共同喊出「捍衛民意、堅守價值」，誓與各位市民一起努力，以「新政治」讓議會能夠不一樣。