憂美國貿易戰危機升級 美元兌日元下跌 觸及一周低點

美國總統川普的新任首席經濟顧問雖然支持強勢美元，但未扭轉市場看空美元的情緒。美元指數周四微跌，美元兌日元反應較強烈，觸及一周低點，主因是市場仍籠罩於對全球貿易戰升級的疑慮。

據《路透》報導，市場參與者擔心川普的貿易保護主義加劇，川普正考慮全面對中國進口商品課稅，並要求中國要減少貿易順差 1000 億美元。

Oanda 亞太區交易主管 Stephen Innes 在最新的報告指出，由於擔心美國與中國之間的貿易戰升級，全球投資人已準備好採取守勢，日元做為傳統的避險資產，因此獲得支撐。