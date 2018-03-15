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憂美國貿易戰危機升級 美元兌日元下跌 觸及一周低點

鉅亨網2018/03/15 12:33
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美國總統川普的新任首席經濟顧問雖然支持強勢美元，但未扭轉市場看空美元的情緒。美元指數周四微跌，美元兌日元反應較強烈，觸及一周低點，主因是市場仍籠罩於對全球貿易戰升級的疑慮。

據《路透》報導，市場參與者擔心川普的貿易保護主義加劇，川普正考慮全面對中國進口商品課稅，並要求中國要減少貿易順差 1000 億美元。

Oanda 亞太區交易主管 Stephen Innes 在最新的報告指出，由於擔心美國與中國之間的貿易戰升級，全球投資人已準備好採取守勢，日元做為傳統的避險資產，因此獲得支撐。

台北時間周四，美元兌日元一度觸及 105.825，是今年 3 月 7 日以來最低，稍後回到 106.01，較前日下挫 0.3%。

美元兌日元在 3 月曾寫下 105.24 低點，是 2016 年 11 月以來新低。

美元兌日元走勢

即將上任的白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 周三表示，他樂於見到強勢美元，同時也沒有理由相信川普不同意這一點。不過，三井住友銀行駐新加坡資深全球市場分析師 Satoshi Okagawa 認為，Kudlow 的說法目前不會產生太大影響，對美國保護主義的持續擔憂，仍將重壓美元。

Okagawa 指出，當前關注的焦點，還在於川普可能採取的行動。

美元指數周四大致維持在 89.670，本周以來下跌 0.5%，歐元小漲 0.1%，至 1.2378 美元。

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