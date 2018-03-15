NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈影／過半議員呼籲「徵召」游錫堃美軍超級大黃蜂墜毀　兩飛官喪生天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

南僑推漢餅文化 國際烘焙展規模創新高

中央社2018/03/15 12:32
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北15日電）亞洲烘焙盛事的2018台北國際烘焙暨設備展今天至18日在台北南港展覽館舉行。南僑近年積極推動漢餅文化，今年以120個攤位327坪面積創歷年來最大展出規模。

南僑董事長陳飛龍表示，身為台灣食品餐飲產業，南僑有責任推動台灣的飲食文化，為飲食文化的傳承盡份心力，台灣的漢餅文化相當值得推動，除了本土市場外，相當看好海外市場的機會。

他觀察到當年漢餅市場萎縮，主要是轉型西點化，原因是當年獲得的原料規格不穩定，面臨重大技術困難，如果能克服這部份困難，對漢餅文化的發展有很大機會，這是南僑正在努力的，油脂及麵粉是二大關鍵，南僑專注研發相關漢餅用油脂，並攜手聯華食負責調配麵粉。

南僑今年烘培展涵括兩大主軸，其一是「南僑新漢餅潮漢餅大展」，以「漢餅甜點化」為主題，攜手37家全台各縣市知名漢餅業者共同展出，並由11位漢餅喚醒大師，運用在地特色食材，加入各世代喜好的元素，巧思創意變化，展現多元的漢餅甜點化。

其二是「南僑烘焙世界 Namchow Bakery World」，展出南僑油脂、南僑冷凍麵糰200多項麵包、蛋糕、漢餅產品，並由8位來自全球烘焙世界的大師群，親臨示範展演，與台灣業者分享烘焙新思維．烘焙新產品。

台灣烘焙產業是中華飲食文化的集體價值，傳承的漢餅是現代化的典型佳作。由南僑油脂所發起的新漢餅潮運動，2017年推動以來獲得全台漢餅業者廣大迴響。

台式漢餅甜點化是中華美點的現代價值，今年南僑油脂以「漢餅甜點化」為主題，邀集全台各縣市共37家知名漢餅業者，共同參與「南僑新漢餅潮漢餅大展」。

「南僑烘焙世界Namchow Bakery World」有8位來自日本、韓國、法國，台灣等地著名的全球烘焙大師親臨示範，以各式南僑烘焙油脂，展演拿手的麵包及蛋糕西點產品，與台灣烘焙業者相互交流，分享國際最新流行趨勢以及烘焙新思維。Baking Studio以南僑冷凍麵糰為業者提供各種烘焙型態經營的解決方案。（編輯：郭萍英）1070315

支持MeToo行動 婦團...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan