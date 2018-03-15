南僑推漢餅文化 國際烘焙展規模創新高

他觀察到當年漢餅市場萎縮，主要是轉型西點化，原因是當年獲得的原料規格不穩定，面臨重大技術困難，如果能克服這部份困難，對漢餅文化的發展有很大機會，這是南僑正在努力的，油脂及麵粉是二大關鍵，南僑專注研發相關漢餅用油脂，並攜手聯華食負責調配麵粉。

南僑董事長陳飛龍表示，身為台灣食品餐飲產業，南僑有責任推動台灣的飲食文化，為飲食文化的傳承盡份心力，台灣的漢餅文化相當值得推動，除了本土市場外，相當看好海外市場的機會。

（中央社記者韓婷婷台北15日電）亞洲烘焙盛事的2018台北國際烘焙暨設備展今天至18日在台北南港展覽館舉行。南僑近年積極推動漢餅文化，今年以120個攤位327坪面積創歷年來最大展出規模。

南僑今年烘培展涵括兩大主軸，其一是「南僑新漢餅潮漢餅大展」，以「漢餅甜點化」為主題，攜手37家全台各縣市知名漢餅業者共同展出，並由11位漢餅喚醒大師，運用在地特色食材，加入各世代喜好的元素，巧思創意變化，展現多元的漢餅甜點化。

其二是「南僑烘焙世界 Namchow Bakery World」，展出南僑油脂、南僑冷凍麵糰200多項麵包、蛋糕、漢餅產品，並由8位來自全球烘焙世界的大師群，親臨示範展演，與台灣業者分享烘焙新思維．烘焙新產品。

台灣烘焙產業是中華飲食文化的集體價值，傳承的漢餅是現代化的典型佳作。由南僑油脂所發起的新漢餅潮運動，2017年推動以來獲得全台漢餅業者廣大迴響。

台式漢餅甜點化是中華美點的現代價值，今年南僑油脂以「漢餅甜點化」為主題，邀集全台各縣市共37家知名漢餅業者，共同參與「南僑新漢餅潮漢餅大展」。

「南僑烘焙世界Namchow Bakery World」有8位來自日本、韓國、法國，台灣等地著名的全球烘焙大師親臨示範，以各式南僑烘焙油脂，展演拿手的麵包及蛋糕西點產品，與台灣烘焙業者相互交流，分享國際最新流行趨勢以及烘焙新思維。Baking Studio以南僑冷凍麵糰為業者提供各種烘焙型態經營的解決方案。（編輯：郭萍英）1070315