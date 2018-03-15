支持MeToo行動 婦團設置申訴專線

（中央社記者余曉涵台北15日電）#Me Too行動延燒，連台灣也傳出有體操教練性侵選手事件，台灣女人連線等婦女團體今天也宣布成立#Me too支持網絡，設置申訴專線，讓受害者在有支持及陪伴下勇敢站出來。

台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線、台灣展翅協會今天舉行「#Me too！打破沉默，我們就在這裡！」聯合記者會。

根據台灣女人連線發出的新聞稿表示，在台灣，依據衛生福利部統計，106年性侵害案件有1萬4217件，教育部疑似校園性騷擾案件有4207件，但這些只是冰山一角，通報案件之外，仍有其他沉默的受害者存在。