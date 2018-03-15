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中央社

支持MeToo行動 婦團設置申訴專線

中央社2018/03/15 12:31
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北15日電）#Me Too行動延燒，連台灣也傳出有體操教練性侵選手事件，台灣女人連線等婦女團體今天也宣布成立#Me too支持網絡，設置申訴專線，讓受害者在有支持及陪伴下勇敢站出來。

台灣女人連線、台北市女性權益促進會、台灣職業安全健康連線、台灣展翅協會今天舉行「#Me too！打破沉默，我們就在這裡！」聯合記者會。

根據台灣女人連線發出的新聞稿表示，在台灣，依據衛生福利部統計，106年性侵害案件有1萬4217件，教育部疑似校園性騷擾案件有4207件，但這些只是冰山一角，通報案件之外，仍有其他沉默的受害者存在。

台灣女人連線表示，受害者選擇沉默因為害怕，像是害怕權勢，也就是社會地位、財富、性別權力的不平等；害怕二次傷害，也就是被親友嘲笑；被抹黑、扭曲；被揭露隱私；或害怕被報復等。

台灣女人連線指出，只要加害者沒有被揭露，就可能繼續加害被害者，甚至加害更多其他人，加上被害者必須面對許多負面的現實跟壓力，因此選擇站在被害者身邊給予實質的支持及關懷。

台灣女人連線說，為了呼籲民眾打破沉默，響應#Me too，將由社運團體、女律師、心理師等成員成立#Me too支持網絡，並設置申訴專線（02-33221350）及各專業領域組成的諮詢平台，讓受害者勇敢站出來。

台灣女人連線也公布第一波支持網絡志願服務名單，包含台灣女人連線常務理事黃淑英、前勞動部次長廖蕙芳、台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎等11位成員。（編輯：李錫璋）1070315

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