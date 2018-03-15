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方向盤會鬆脫 福特召回140萬輛汽車

鉅亨網2018/03/15 12:41
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在美國監管機構的壓力下，福特汽車 (F-US) 正在召回北美近 140 萬輛中型轎車，因為方向盤可能與轉向機柱分離，讓駕駛人失去控制。

這次召回涵蓋從 2014 年分到 2018 年車型的某些福特 Fusion 和林肯 MKZ 汽車。

福特說，隨著時間的推移，方向盤螺栓會鬆動。該公司表示，據目前所知這個問題已造成 2 起車禍和 1 起傷害。

經銷商將用具有更深螺紋的長螺栓和尼龍墊片替代螺栓，以防止它們鬆動。車主將在 4 月 30 日那一周收到郵件通知，零件預計在此之前已可替換。

美國本土召回數量約有 130 多萬輛，其餘的則在加拿大和墨西哥。

此次召回大約在美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 對 2014 年至 2016 年車型的 Fusion 車款方向盤鬆脫事件開始調查後 5 個月發出命令。

該安全機構在文件中指稱，它收到 3 起投訴，之後展開調查，其中一起來自喬治亞州的司機，報告他駕駛一輛 2015 年份的  Fusion 進入加油站時，方向盤鬆脫掉進兩腿中間。

另外兩份報告則指出，在駕駛途中方向盤固定在轉向機柱上的螺栓鬆動，必須到維修廠重新擰緊。但 NHTSA 並沒有接獲關於車禍或受傷的報告。

福特並不是唯一一家對方向盤脫落進行召回的車商。今年 2 月，現代汽車 (005380-KR) 召回 43900 輛汽車，其方向盤有可能脫離轉向機柱。召回車款包括 2018 年 Santa Fe 和 Santa Fe Sport SUV。

福特汽車股價
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