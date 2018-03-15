方向盤會鬆脫 福特召回140萬輛汽車

在美國監管機構的壓力下，福特汽車 (F-US) 正在召回北美近 140 萬輛中型轎車，因為方向盤可能與轉向機柱分離，讓駕駛人失去控制。

這次召回涵蓋從 2014 年分到 2018 年車型的某些福特 Fusion 和林肯 MKZ 汽車。

福特說，隨著時間的推移，方向盤螺栓會鬆動。該公司表示，據目前所知這個問題已造成 2 起車禍和 1 起傷害。

經銷商將用具有更深螺紋的長螺栓和尼龍墊片替代螺栓，以防止它們鬆動。車主將在 4 月 30 日那一周收到郵件通知，零件預計在此之前已可替換。