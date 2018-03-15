金智媛的宅女好友要來了　白娥娟四月登台開唱

從選秀節目《K-pop Star選拔生存戰》出身的25歲女歌手白娥娟即將來台開唱，她曾在2015年、2016年推出創作曲〈Shouldn't Have…〉、〈So-So〉，成績亮眼之餘，乾淨嗓音總讓觀眾留下深刻印象，替夯劇《步步驚心：麗》演唱的插曲更突破13萬人下載，人氣不容小覷。
白娥娟2012年簽給南韓三大經紀公司之一的JYP娛樂，出道至今發行過數張單曲及迷你專輯，更替《命中注定我愛你》、《龍八》、《步步驚心：麗》等夯劇配唱插曲，其中的創作歌曲〈Shouldn't Have…〉、〈So-So〉更占據音源排行榜冠軍數日，為此特地舉辦個人演唱會感謝歌迷的支持。
▲白娥娟四月首訪台。（圖／白娥娟IG , 2018.3.15）
演員金智媛曾在廣播節目中點播白娥娟的〈甜蜜的空話〉，透露因為好友高潤荷的介紹，跟白娥娟成為了好朋友，還自爆她們三人自組宅女團，一有空就進行宅女聚會，聊聊日常生活發生的事。
白娥娟將於4月22日首度訪台，晚間6點在Legacy Taipei舉辦「Baek A Yeon 1st Live “Whispering” In Taipei」演唱會，門票3月24日中午12點於寬宏售票系統、全台OK、萊爾富便利商店開賣。更多活動資訊可至官方臉書查詢。
▲金智媛廣播上透露跟白娥娟是宅女。（圖／韓網 , 2018.3.15）