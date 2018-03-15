金智媛的宅女好友要來了　白娥娟四月登台開唱

從選秀節目《K-pop Star選拔生存戰》出身的25歲女歌手白娥娟即將來台開唱，她曾在2015年、2016年推出創作曲〈Shouldn't Have…〉、〈So-So〉，成績亮眼之餘，乾淨嗓音總讓觀眾留下深刻印象，替夯劇《步步驚心：麗》演唱的插曲更突破13萬人下載，人氣不容小覷。

白娥娟2012年簽給南韓三大經紀公司之一的JYP娛樂，出道至今發行過數張單曲及迷你專輯，更替《命中注定我愛你》、《龍八》、《步步驚心：麗》等夯劇配唱插曲，其中的創作歌曲〈Shouldn't Have…〉、〈So-So〉更占據音源排行榜冠軍數日，為此特地舉辦個人演唱會感謝歌迷的支持。