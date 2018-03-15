NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈米其林摘星股　雲品、寒舍紅通通台中托嬰中心虐嬰　女星姊姊開的天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
娛樂

金智媛的宅女好友要來了　白娥娟四月登台開唱

記者陳雅蘭／台北報導2018/03/15 12:58
▲金智媛（左）自爆與白娥娟、高潤荷自組宅女幫。（圖／金智媛IG、寬宏藝術 , 2018.3.15）
▲金智媛（左）自爆與白娥娟、高潤荷自組宅女幫。（圖／金智媛IG、寬宏藝術 , 2018.3.15）

從選秀節目《K-pop Star選拔生存戰》出身的25歲女歌手白娥娟即將來台開唱，她曾在2015年、2016年推出創作曲〈Shouldn't Have…〉、〈So-So〉，成績亮眼之餘，乾淨嗓音總讓觀眾留下深刻印象，替夯劇《步步驚心：麗》演唱的插曲更突破13萬人下載，人氣不容小覷。

白娥娟2012年簽給南韓三大經紀公司之一的JYP娛樂，出道至今發行過數張單曲及迷你專輯，更替《命中注定我愛你》、《龍八》、《步步驚心：麗》等夯劇配唱插曲，其中的創作歌曲〈Shouldn't Have…〉、〈So-So〉更占據音源排行榜冠軍數日，為此特地舉辦個人演唱會感謝歌迷的支持。


▲白娥娟四月首訪台。（圖／白娥娟IG , 2018.3.15）

演員金智媛曾在廣播節目中點播白娥娟的〈甜蜜的空話〉，透露因為好友高潤荷的介紹，跟白娥娟成為了好朋友，還自爆她們三人自組宅女團，一有空就進行宅女聚會，聊聊日常生活發生的事。

白娥娟將於4月22日首度訪台，晚間6點在Legacy Taipei舉辦「Baek A Yeon 1st Live “Whispering” In Taipei」演唱會，門票3月24日中午12點於寬宏售票系統、全台OK、萊爾富便利商店開賣。更多活動資訊可至官方臉書查詢。


▲金智媛廣播上透露跟白娥娟是宅女。（圖／韓網 , 2018.3.15）

關鍵字白娥娟金智媛
阿信情人節壓線告白回應憲哥說法　安苡愛：很好的長輩

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan