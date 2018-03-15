政治體育一線間 這些賽事曾受影響

1978年，世足賽主辦國阿根廷當時正受軍政府統治，法國和歐洲等地的知識分子成立運動團體，呼籲歐洲各國杯葛世足賽。但說服無效，沒有任何一支國家代表隊退出比賽。

首相梅伊（Theresa May）今天點名俄國就是這起攻擊的幕後罪魁禍首，大動作驅逐23名俄國外交官。然而，英格蘭隊目前看來不大可能杯葛世足賽。

（中央社巴黎14日綜合外電報導）英國今天宣布，英國王室成員和政壇人物將不出席俄羅斯主辦的2018年世界盃足球賽，用以抗議一名前俄國雙面間諜在英遭神經毒劑攻擊。

然而，被視為史上最偉大球員之一的荷蘭球星告魯夫（Johan Cruyff）當年沒有參賽，外界臆測他是藉此響應杯葛行動。這起疑雲一直持續到2008年告魯夫鬆口才真相大白，他揭露球賽開踢前幾個月，自己和家人在巴塞隆納被綁架，從此對人生徹底改觀：「這件事之後，我實在沒辦法再去踢世足賽。」

● 1976年蒙特婁奧運

22個非洲國家以杯葛蒙特婁奧運的方式槓上紐西蘭，抗議紐國橄欖球全黑隊（All Blacks）在開幕式前數個月訪問實施種族隔離的南非。

這場杯葛導致1976年蒙特婁奧運此不見幾名紀錄保持人的身影，包括坦尚尼亞1500公尺長跑紀錄保持人巴伊（Filbert Bayi），以及烏干達400公尺跨欄紀錄保持人阿基－布阿（John Akii-Bua）。

● 1980年莫斯科奧運

1980年莫斯科奧運前一年，蘇俄入侵阿富汗，美國因此發起行動，杯葛隔年夏季奧運。杯葛奏效，原預計有1萬人參賽，最終僅剩6000人。

國際奧林匹克委員會（IOC）怒批杯葛行動，說運動和政治不應混為一談。不過話雖如此，IOC自己在1964年即以南非實施隔離政策為由，禁止南非參賽，1980年莫斯科奧運時仍未解禁。

● 1992年瑞典歐洲國家盃

1992年瑞典主辦歐洲國家盃足球賽（UEFAEuropean Football Championship），南斯拉夫因內戰頻仍遭判失去參賽資格後，由丹麥遞補參賽。結果丹麥一路過關斬將挺進冠軍賽，並扳倒超強隊伍德國奪冠，跌破眾人眼鏡。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070315