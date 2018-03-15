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陳景峻辭北農董座 柯文哲：沒更適合人選

中央社2018/03/15 12:39
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北15日電）台北市副市長、北農董事長陳景峻向台北市長柯文哲口頭請辭北農董座。柯文哲今天表示，現階段沒有比陳景峻更適合的人選，不會讓他辭職。

柯文哲今天出席台北市107年災害防救演習－水災災害防汛演練，被問到陳景峻請辭問題時說：「不會啦！當時我們也是想了老半天，才讓陳景峻去當北農董事長，現階段也沒有人比他更恰當。」

他指出，北農董事長要處理與民進黨和農作物產地雲林縣的關係，在市府的職位也要夠高，「才壓得住」，因此，現階段沒有比陳景峻更適當的人選。

對於農委會主委林聰賢表示，撤換北農總經理吳音寧與否，尊重北市府決定，柯文哲說：「這個人他們塞給我們，現在又要叫我們決定。」

柯文哲指出，農產產銷是系統性的問題，大家都有責任，而且常常是不可測的因素加總，才會出現狀況。

他表示，到底整個農產產銷哪裡出問題，他已請市府研考會做研究報告。

柯文哲說：「有時候開除一個人問題就能解決，那我們就來開除，但問題也不是這樣。出問題就好好檢討，問題解決掉就好，何必出問題就要台北市負責。而且拜託，人是你們指定的。」

至於傳出農會系統人士要求撤換吳音寧，柯文哲表示：「這種東西都是趁機亂一亂，事情大家搞清楚到底發生什麼，再來處理」。（編輯：李亨山）1070315

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