陳景峻辭北農董座 柯文哲：沒更適合人選

（中央社記者陳妍君台北15日電）台北市副市長、北農董事長陳景峻向台北市長柯文哲口頭請辭北農董座。柯文哲今天表示，現階段沒有比陳景峻更適合的人選，不會讓他辭職。

柯文哲今天出席台北市107年災害防救演習－水災災害防汛演練，被問到陳景峻請辭問題時說：「不會啦！當時我們也是想了老半天，才讓陳景峻去當北農董事長，現階段也沒有人比他更恰當。」

他指出，北農董事長要處理與民進黨和農作物產地雲林縣的關係，在市府的職位也要夠高，「才壓得住」，因此，現階段沒有比陳景峻更適當的人選。

對於農委會主委林聰賢表示，撤換北農總經理吳音寧與否，尊重北市府決定，柯文哲說：「這個人他們塞給我們，現在又要叫我們決定。」