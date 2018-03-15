影／採購F-35戰機？嚴德發否認已向美提出需求

媒體今( 15 )日上午報導，國防部長嚴德發在立院表示，已向美方提出F-35戰機的採購方案。國防部中午特別澄清表示，並未向美國提出採購 F-35戰機的採購需求。
媒體報導，嚴德發 15 日上午到立法院外交及國防委員會作業務報告並備詢，立委詢問是否有向美方購買 F-35 戰機的構想？嚴德發回覆表示，F-35 戰機具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案。
不過，在會議散會之前，國防委員會召委、民進黨立委王定宇要求嚴德發澄清是否有向美國提出F-35戰機的採購方案。嚴德發表示，下一代戰機希望能符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能要求，只要符合這些功能，都納入選項，F-35也是考量之列，但國防部目前並未正式列入對美採購清單。
中國大陸如果要武力犯台，為了奪取台海制空權，勢必在第一波攻擊摧毀台灣的空軍基地跑道，因此具備雷達匿蹤、短場或垂直起降能力的噴射戰機成為空軍下一代戰機的採購首選。目前國際軍火市場中，僅有洛克希德馬丁公司生產的F-35B具備上述條件。去年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買 F-35B 戰機，引發各界關注。
不過，為了避免得罪北京當局，以及防止隱形戰機的機密技術外流，美國遲遲不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。