影／採購F-35戰機？嚴德發否認已向美提出需求

媒體今( 15 )日上午報導，國防部長嚴德發在立院表示，已向美方提出F-35戰機的採購方案。國防部中午特別澄清表示，並未向美國提出採購 F-35戰機的採購需求。

媒體報導，嚴德發 15 日上午到立法院外交及國防委員會作業務報告並備詢，立委詢問是否有向美方購買 F-35 戰機的構想？嚴德發回覆表示，F-35 戰機具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案。

不過，在會議散會之前，國防委員會召委、民進黨立委王定宇要求嚴德發澄清是否有向美國提出F-35戰機的採購方案。嚴德發表示，下一代戰機希望能符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能要求，只要符合這些功能，都納入選項，F-35也是考量之列，但國防部目前並未正式列入對美採購清單。