讓世界看見台灣文化　王呈哲攝影展3/24在板橋慈惠

王呈哲自2013年開始關注全台廟宇進香及繞境活動，以他個人的獨到技術，融合當下氛圍屢屢拍攝出精彩作品，也讓他在2016年美國IPA攝影獎、2017年法國巴黎PX3都拿下獎項。

台灣知名的廟會攝影師王呈哲，以台灣特有的八家將與神明為攝影主題，獲得法國巴黎PX3及美國IPA榮譽獎，讓世界看見台灣。王呈哲將於2018年3月24日上午10:30於板橋慈惠宮舉辦「藝陣-存摺攝影展」開幕茶會，歡迎大家踴躍參與。

這次展覽同時也是他的畢業展，他希望不只是信徒，也有更多人都能看見台灣傳統文化之美，也期許能扭轉社會上對廟宇刻板印象，並藉由攝影作品傳達傳統廟會陣頭文化是值得尊重也必須保存的理念，進而達到不分性別、年齡、國籍、宗教，都能同享藝陣文化之美。

3月24日當天，會有全台各地超過50尊神明到會場共襄盛舉，被視為王呈哲開始廟會攝影以來的里程碑。參加的眾神明都由王呈哲本人請示，給予三聖筊表示願意前來參與盛會。

王呈哲表示：「透過鏡頭能讓無法親臨現場的人，從照片中看到廟會文化中的精彩之處，且由人物側寫看出信仰的虔誠。」目前在遊戲公司任職副理的他，同時也是國立臺北教育大學文化創意產業經營學系所研究生，這五年來利用週末假日，持續跟拍台灣南北各地的廟會現場，並將作品自費送出國參展，只希望能夠有機會讓世界看見台灣之美。

「藝陣-存摺攝影展」展期自2018年3月17日開始至4月14日。歡迎有興趣的民眾，可前往板橋慈惠宮觀賞攝影展。

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