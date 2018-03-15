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中央社

中華電投資SJC2海纜 拓展亞洲布局

中央社2018/03/15 12:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信今天宣布，與東南亞日本二號海纜(SJC2)會員簽署合約，將共同建造連接新加坡、泰國、柬埔寨、越南、香港、台灣、中國大陸、韓國和日本的超高速海底光纖網路。

繼投資連結亞洲到北美地區的新橫太平洋海纜（NCP）後，中華電信今天發布新聞稿宣布，再度投入新建SJC2海纜，強化亞洲區國際頻寬布局。

中華電說明，這條總長1萬500公里，連接亞洲區11個登陸站的海纜，預計將在2020年第4季完工。該海纜預計最多配置8對高容量光纖，總設計容量高達144Tbps(即每秒144x10的12次方位元)，預期將能滿足如物聯網、機器人、人工智慧與虛擬實境等多樣化高頻寬需求的網路服務。

中華電信董事長鄭優表示，中華電信當前正以2020年實現台灣5G預商轉為目標，屆時將仰賴SJC2穩定且高速的傳輸能力來提供多樣化的5G應用服務。SJC2的高頻寬承載能力，將為台灣在未來幾年的全球經濟地位奠定堅實的基礎。

他特別強調，在政府積極推動新南向政策的當下，SJC2海纜的建設，能夠促進並進一步深化與東南亞國家間密切合作的關係。

SJC2海纜由中華電信(CHT)、中國移動(CMI)、柬埔寨創為公司(Chuan Wei)、Facebook、日本KDDI、韓國SK電信(SK Broadband)、新加坡電信(Singtel)及越南VNPT等公司共同推動籌建。

中華電信國際分公司總經理簡志誠表示，將透過SJC2在淡水和枋山的雙登陸站設計，確保台灣連外網路安全並進一步提升連接亞洲區網路的可靠度。本海纜將與前年啟用的APG海纜共同在亞洲區為當前蓬勃發展的各類電信服務提供更穩固、低延遲和更多樣化的路由選擇。

中華電信進一步說明，在頭城海纜站建設亞太直達海纜(APG)和新橫太平洋海纜（NCP）之後，特別規劃將SJC2的登陸地點建設於淡水及枋山，進一步分散連外頻寬路由並降低單一海纜站事故風險。(編輯：趙蔚蘭)1070315

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