大谷翔平遭球吻 打擊再繳白卷

（中央社記者曹宇帆洛杉磯14日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，日籍二刀流球星大谷翔平效力的洛杉磯天使隊，今天對戰克里夫蘭印地安人隊，大谷翔平打擊表現仍無起色，並且挨了一記觸身球。

這場比賽天使先攻，大谷翔平先發指定打擊排第7棒，面對印地安人賽揚獎強投克魯柏（Corey Kluber），3局上首次打擊被球吻上壘，5局上擊出2壘方向內野飛球被接殺。

8局上，他面對後援投手托瑞斯（Carlos Torres），遭到三振，這場比賽最後天使是以0比7敗給印地安人。

根據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，總計大谷翔平在春訓期間，至今20個打數被三振7次，3次四壞球保送，擊出2支安打，打擊率剛好一成。報導認為方從日職轉美職的大谷翔平，適應並不順利。