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中央社

大谷翔平遭球吻 打擊再繳白卷

中央社2018/03/15 12:46
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯14日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，日籍二刀流球星大谷翔平效力的洛杉磯天使隊，今天對戰克里夫蘭印地安人隊，大谷翔平打擊表現仍無起色，並且挨了一記觸身球。

這場比賽天使先攻，大谷翔平先發指定打擊排第7棒，面對印地安人賽揚獎強投克魯柏（Corey Kluber），3局上首次打擊被球吻上壘，5局上擊出2壘方向內野飛球被接殺。

8局上，他面對後援投手托瑞斯（Carlos Torres），遭到三振，這場比賽最後天使是以0比7敗給印地安人。

根據「洛杉磯時報」（LA Times）報導，總計大谷翔平在春訓期間，至今20個打數被三振7次，3次四壞球保送，擊出2支安打，打擊率剛好一成。報導認為方從日職轉美職的大谷翔平，適應並不順利。

儘管如此，總教練索西亞（Mike Scioscia）仍相信大谷翔平，並說他的揮棒與打擊策略都好，需要的是時間，就像很多打者一般，他終究會找回打擊手感的。

不過天使先發投手舒梅克（Matt Shoemaker），投5局7個三振只掉一分，優於比他上場對戰芝加哥小熊隊投3.2局掉6分的表現。

天使隊將在當地時間16日，對戰科羅拉多洛磯隊，屆時大谷翔平將登板主投。（編輯：屈享平）1070315

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