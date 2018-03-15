等了20年　議員賴順仁解決交通巷道瓶頸開闢

一條長35公尺的瓶頸巷道等了20年終於要開闢了，台中市北屯區仁美國小後側校門，原15米昌平東二路末端車道突然縮減為4公尺銜接豐樂路，造成附近居民交通不便，交通碰撞傷害事故不斷經常發生，地方民眾期盼能夠儘速拓寬道路，在仁美里長朱清華與議員賴順仁建議市政府建設局能夠闢建改善，日前終於施工，將帶給居民安全便捷的通行環境。

賴順仁表示，昌平東二路段道路是11期重劃道路範圍之聯外道路，唯這段路口道路長約35公尺、寬度不足4公尺，因不屬於重劃範圍未能闢建，重劃完工當初也曾有建議以一般徵收，但工程費用高達5、6千萬元，一時市府財政無力負擔，所以才一直延宕至今20年。