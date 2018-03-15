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等了20年　議員賴順仁解決交通巷道瓶頸開闢

記者柳榮俊／台中報導2018/03/15 15:34
▲議員賴順仁解決仁美國小後側校門道路開闢（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.15)
▲議員賴順仁解決仁美國小後側校門道路開闢（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.15)

一條長35公尺的瓶頸巷道等了20年終於要開闢了，台中市北屯區仁美國小後側校門，原15米昌平東二路末端車道突然縮減為4公尺銜接豐樂路，造成附近居民交通不便，交通碰撞傷害事故不斷經常發生，地方民眾期盼能夠儘速拓寬道路，在仁美里長朱清華與議員賴順仁建議市政府建設局能夠闢建改善，日前終於施工，將帶給居民安全便捷的通行環境。

賴順仁表示，昌平東二路段道路是11期重劃道路範圍之聯外道路，唯這段路口道路長約35公尺、寬度不足4公尺，因不屬於重劃範圍未能闢建，重劃完工當初也曾有建議以一般徵收，但工程費用高達5、6千萬元，一時市府財政無力負擔，所以才一直延宕至今20年。


▲議員賴順仁、仁美里長朱清華解決仁美國小後側校門道路開闢（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.15)

賴順仁說，開闢此路段牽涉私有土地，感謝仁美里長朱清華去年出面，積極向地主進行溝通、協調後，基於地方公益，改善交通與減少肇生碰撞傷害，答應先將目前並未使用約 7坪私有地，同意給政府先施作道路使用；加上另一邊還有其它的國有地，就可改善路面拓寬為6公尺二車道雙向通行。

賴順仁表示，私有土地協調後，行文市府建設局及相關單位開闢昌平東二路未段進行會勘，建設局長黃玉霖專程前來勘查，答應會儘快開工，完成6公尺道路拓寬的施作，並請交通局配合在豐樂路口增設紅綠灯確保交通公共安全。

長朱清華說，他擔任里長期間就爭取拓寬打通此段道路，一直掛在心頭，如今看到巷道開闢打通，真的很開心議員賴順仁及市府團隊的用心，帶給居民安全便捷的通行環境。

 

關鍵字仁美國小拓寬道路賴順仁徵收
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