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〈鴻海FII獲通過〉上海南僑A股上市案已進入送件前

鉅亨網2018/03/15 12:52
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南僑 (1702-TW) 今 (15) 日以 120 個攤位 327 坪面積創歷年來最大規模參加台北國際烘焙暨設備展，南僑董事長今天在會場透露，南僑旗下子公上海南僑計畫在中國 A 股掛牌，已進入送件前實地審查的階段，預計在幾個月內正式送件。

對於鴻海 (2317-TW) 旗下的 FII 申請於中國 A 股掛牌，於送件後短短 36 天獲得審查通過，陳飛龍說，FII 的上市申請案，同樣在其送件前已由中國大陸的證管單位經過一段時間審查後才正式送件，並獲快速通過。

日前南僑通過旗下子公司上海南僑將在 A 股掛牌，而被問到進行擴廠中的泰國南僑是否也有上市計畫，陳飛龍指出，泰國南僑可以上市的地方很多，包含泰國、中國、香港、新加坡都可，除了企業條件，還要考量發展型態，但該廠距離上市還要一段時間。

南僑已公布去年財報，全年營收 171.7 億元，稅後純益 9.93 億元，每股純益 4.01 元，昨日南僑董事會通過擬配發每股配現金股利 2.7 元，針對去年股利配發案是否可能增加，陳飛龍指出，企業的發展需要資金支持，這樣的股利配發方案很難再有增加的空間。

依今日南僑開盤價 62.2 元計算，該公司每股擬配發 2.7 元現金股利的殖利率為 4.34%。

南僑日 K 線圖
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