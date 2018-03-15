〈房產〉建商心態保守 北台灣329檔期住宅推案量連

住展雜誌企研室經理何世昌表示，房市 329 檔連 2 年量縮，從好的方面看，供給量不致失控，成交價較能守在相對穩定的水位，但從壞的方面看，意味著建商多看淡近期市場，心態較保守，所以不敢大舉推新案。

329 檔期台北市的推案量估計則約為 355.3 億元，但如「冠德信義」等四大豪宅建案都沒有在這個檔期推出。

今年北台灣房市 329 檔期推案量預估為 1614.9 億元，較去年實推案量 1829.1 億減少約 11.7%，推案量呈現連續 2 年下滑；在北台灣各縣市中，以新北市推案預估量約 684.3 億元最多，其次為桃園市約 380.2 億元，

近期受矚目的台北市的指標豪宅案包括「One park taipei 信義聯勤」、「Diamond Tower」、「冠德信義」與「陶朱隱園」中，「One park taipei 信義聯勤」、「冠德信義」和「陶朱隱園」都預計取得使照後才要公開，另「Diamond Tower」預售時間也未定，所以可預期都將缺席今年 329 檔檔期。

何世昌指出，雖然指標豪宅缺席，但北市 329 檔大坪數案量占比已有提高的跡象，如「帝璽」、「冠德羅斯福」、「森城大院」、「Jade 12」等案，案量占北市 329 檔約四成左右，反而比小宅案量還多。

新北市 329 檔推案重心集中在新興重劃區，尤以板橋江翠北側、土城暫緩發展、林口新市鎮與新店央北等重劃區推案量最多，這四個重劃區案量超過四百多億，占比逼近七成。推案過度集中化的結果，是會形成價量齊揚、或是掀起新一波價格戰，確實值得觀察。