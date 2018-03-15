上緯海能風電通過環評 風電計畫邁向下階段

上緯投控 (3708-TW) 目前開發中的風電計畫除已有 8MW(百萬瓦) 示範機組上線的海洋風電外，還包括海能風電與海鼎風電，而繼 2 月的海鼎風電後，海能風電也於昨 (14) 日通過環評大會審查，使上緯開發中的風電計畫得以全數邁入下一階段。

上緯董事長蔡朝陽表示，感謝環評委員的支持，未來也會以最嚴格的環評承諾及赤道原則來進行開發，同時延續過去與地方政府的合作協議，以落實教育合作與產業發展等計畫，他並說，通過環評只是開始，接下來還有各項審批程序，及經濟部能源局辦理的離岸風電規劃場址容量分配作業等重要關卡挑戰。