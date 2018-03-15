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上緯海能風電通過環評 風電計畫邁向下階段

鉅亨網2018/03/15 12:57
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上緯投控 (3708-TW) 目前開發中的風電計畫除已有 8MW(百萬瓦) 示範機組上線的海洋風電外，還包括海能風電與海鼎風電，而繼 2 月的海鼎風電後，海能風電也於昨 (14) 日通過環評大會審查，使上緯開發中的風電計畫得以全數邁入下一階段。

上緯董事長蔡朝陽表示，感謝環評委員的支持，未來也會以最嚴格的環評承諾及赤道原則來進行開發，同時延續過去與地方政府的合作協議，以落實教育合作與產業發展等計畫，他並說，通過環評只是開始，接下來還有各項審批程序，及經濟部能源局辦理的離岸風電規劃場址容量分配作業等重要關卡挑戰。

據悉，海能風電場址緊靠海洋風電，因此上緯已掌握關鍵的地質條件、風浪與海流等資料，使前期技術開發大幅縮短 3 年，上緯表示，在取得能源局離岸風力發電廠址規畫容量分配後，將於 2020 年完成海能風電 378MW 的建置，達成政府 2020 年 520MW 的目標。

此外，上緯與麥格理資本及 EnBW 合作的海鼎風電則包含 3 座風場，總裝置容量達 1.9 至 2.0GW，預計於 2021 至 2025 年陸續完工；至於海洋風電第二期計畫預計於第 2 季完成專案融資，融資金額約新台幣 160 億至 170 億元，預計新增 20 支風機，屆時海洋風電發電機組將達 22 支，發電容量共 128MW，待資金到位後，預計明年就能動工並建置完成。

上緯離岸風電開發計畫。資料來源：上緯／製表：林薏茹
上緯離岸風電開發計畫。資料來源：上緯／製表：林薏茹


 

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