NAND廠皮繃緊 三星狠砸70億美元擴建西安廠新產

南韓三星電子（005930-KR）計畫 3 月底在中國西安新建一條 NAND Flash(儲存型快閃記憶體) 生產線，以滿足未來產能需求，預計未來 3 年投資 70 億美元（約新台幣 2050 億元）。

研究機構 Trendforce 表示，快速成長的數據中心市場需要更多的內存容量來處理日益增長的數據流量，預計將支撐三星 NAND Flash 業務在 2018 年營收和獲利率的成長。

三星 2017 年第 4 季 NAND 營收 61.7 億美元，較上一季成長 9.8％，主要受惠於智慧手機和伺服器市場的需求大增，出貨量和平均價格同步提高。