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中央社

FBI前副局長恐被革職 退休算盤打不成

中央社2018/03/15 12:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）知情人士今天表示，美國司法部正在評估，是否接受建議，在聯邦調查局（FBI）前副局長麥凱比照預定退休之前，先將他革職。即將出爐的督察報告預料會對他嚴厲批判。

美聯社報導，這位因未獲授權公開談論內部人事，而要求不具名的人士表示，司法部高層已收到專業責任辦公室（Office of Professional Responsibility）官員建議，但尚未採取行動。

總統川普常批評麥凱比（Andrew McCabe），早在選舉前就是這樣。麥凱比1月間卸下副局長職位後一直在休假，他排定18日退休，結束22年職涯。

督察長辦公室（Office of Inspector General）一年多來調查聯調局對前國務卿希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）「電郵門」一案的處理方式，調查總結指出，麥凱比授權聯調局官員對記者講話，訪談內容出現在2016年10月「華爾街日報」（The WallStreet Journal）一篇報導上。

川普批評麥凱比偏頗、獨厚希拉蕊，那篇報導削弱那個說法，還暗示聯調局官員想更大動作調查柯林頓基金會（Clinton Foundation），但遭歐巴馬政府的司法部勸阻不要更積極地去處理。

知情人士表示，麥凱比被懷疑沒對督察長辦公室吐實，麥凱比否認。

這份督察報告尚未公布，但預料會在近期公開。

記者致電麥凱比詢問看法，麥凱比並未回電。

司法部也婉拒評論專業責任辦公室建議開除麥凱比一事。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070315

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