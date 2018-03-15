台欲採購F-35 AIT：持續檢視台防衛需求

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）國防部長嚴德發證實，F-35戰機符合台灣需求，有向美方提這項方案。美國在台協會（AIT）今天表示，美方持續檢視台灣的防衛需求，但對於尚未決定或是潛在的軍售案則不評論。

嚴德發今天上午到立法院外交及國防委員會報告，被立委問及軍方是否有意向美方購買F-35戰機時表示，F-35具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案，但架次不願透露。

對此，AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）告訴中央社記者，美國持續信守台灣關係法；基於台灣關係法，美方持續對台提供防衛性武器，協助台灣維持足夠的自我防衛能力。