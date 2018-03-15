台欲採購F-35 AIT：持續檢視台防衛需求

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）國防部長嚴德發證實，F-35戰機符合台灣需求，有向美方提這項方案。美國在台協會（AIT）今天表示，美方持續檢視台灣的防衛需求，但對於尚未決定或是潛在的軍售案則不評論。
嚴德發今天上午到立法院外交及國防委員會報告，被立委問及軍方是否有意向美方購買F-35戰機時表示，F-35具備垂直起降等性能，符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提出這項方案，但架次不願透露。
對此，AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）告訴中央社記者，美國持續信守台灣關係法；基於台灣關係法，美方持續對台提供防衛性武器，協助台灣維持足夠的自我防衛能力。
游詩雅說，美方持續檢視台灣的防衛需求，也會與美國國會溝通，但也表示：「我們不評論尚未決定的（pending）或是潛在的（potential）軍售案」。
對於向美採購F-35軍機議題，外交部北美司司長陳立國在外交部例行新聞說明會，回應媒體詢問時表示，美國依據台灣關係法相關規定，長久以來提供防衛性武器給台灣，協助台灣發展各項自衛與國防能力，台美雙方也持續討論台灣的國防安全自主與國防軍備需求。
陳立國並未正面回答台灣是否已向美方提出F-35的採購需求，但表示，共軍演習、軍機繞台等，讓台灣國防需求面臨緊迫狀況，台灣已向美方表明立場，並希望獲得美國行政部門、國會、產業界等各方面支持，讓台灣的國防需求盡快獲得滿足。
根據台灣關係法規定，美國將使台灣能夠獲得數量足以使台灣維持足夠的自衛能力的防衛物資及技術服務。(編輯：陳永昌)1070315