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中央社

李婉鈺酒後毆警 檢方請法院從重量刑

中央社2018/03/15 13:06
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北15日電）新北市議員李婉鈺去年酒後到台北市找前立委張碩文，卻與住戶起衝突，警方獲報處理遭李拉扯、毆傷。北檢偵辦後認為李婉鈺惡性嚴重，依法起訴，請法院從重量處8月以上徒刑。

根據起訴書內容，李婉鈺去年11月28日晚上9時左右打電話邀約張碩文外出飲宴，遭張拒絕；李婉鈺酒後於11月29日凌晨0時左右到張碩文位於台北市忠孝東路的公寓大廈按門鈴找人。

李婉鈺跟著一名住戶進入大廈內，大約在0時30分至0時45分左右，李婉鈺連續多次按張碩文住處的門鈴，並用手大力拍打鐵門，製造噪音。

有其他住戶不滿李婉鈺滋擾，出面制止，雙方發生口角。員警獲報處理，李婉鈺拉扯林姓員警的錄影設備，也侮辱王姓員警是「穿著制服的流氓」，動手毆打王的臉部。

起訴書指出，李婉鈺身為新北市議員，未受邀請，酒後、深夜至民宅滋擾，行為嚴重不當，更於住戶制止時毆打他人。在場員警尊重李女是民意代表身分，未強力制止，然而李婉鈺非但不知節制，反變本加厲出言辱罵、出手毆打執法員警，事後不知反省，更誣賴警員「打人」、「言語挑釁」。

起訴書指出，李婉鈺在偵查中否認犯罪，且以不實情節指責員警，百般狡飾犯行，無絲毫悔悟之意，藐視法律，可見主觀惡性嚴重，非嚴懲難以使李婉鈺知道尊重法律、尊重執法公務員為何。

北檢今天依強制未遂、妨害公務罪起訴李婉鈺。在強制未遂罪部分，檢方請法院量處有期徒刑3月以上之刑；妨害公務部分，檢方請法院從重量處8月以上之刑，並不作出緩刑的宣告，以示懲戒。（編輯：唐聲揚）1070315

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