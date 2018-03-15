侵占成人紙尿褲生產設備　遭保三總隊查獲

保安警察第3總隊第2大隊偵3隊是於3月初接獲一銀租賃公司報案指出，該公司所有的高端專利成人紙尿褲生產設備等，遭國內知名安養集團孝親合樂國際公司林姓負責人侵占後，即避不見面，並於2月16日，在嘉義縣水上鄉一帶，疑遭不明人士竊取。 保3總隊第2大隊偵3隊據報後，經報請台灣高雄地方檢察署檢察官羅水郎指揮，並與高雄市警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局水上分局及關務署高雄關成立專案小組共同偵辦此案。

內政部警政署保安警察第3總隊第2大隊偵3隊據報，於今(15)日上午宣布偵破一銀租賃公司遭侵占、價值上億元的高端專利成人紙尿褲生產設備一批，並逮獲涉案林姓男子，依法移送法辦。

經深入追查，在高雄高鳳貨櫃場內，發現1批共20只貨櫃內有市價逾億元的高端尿布生產機械設備，並由全日美實業公司委託報關行報關出口，經專案小組發覺有異後，乃向關務署高雄關密告登錄，動員近50位警力監視該批貨櫃防止提領出關，並由羅水郎檢察官到場指揮，共同開櫃查驗，發現該批欲出口貨櫃中內藏有一銀租賃公司所遭竊設備及相關第一銀行及星展銀行所設定抵押之動產機械設備，當場查扣該批20只出口貨櫃，共有3套大型高端製造成人紙尿褲機器設備，市價總值逾1億1千餘萬元乃加以查扣處理。

保3總隊總隊長李永癸表示，該總隊日後將加強查緝以海運貨櫃做為犯罪工具的相關不法行為，防杜違禁品利用貨櫃走私進出口，任何有關貨櫃違法案件必定全力偵辦，以保障人民財產安全，並呼籲民眾勇於檢舉利用貨櫃走私槍毒等案件。