NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈少菸味更有品味　啟動戒菸贏得健康太驚嚇　Akemi竟叫錦榮吃大便天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

侵占成人紙尿褲生產設備　遭保三總隊查獲

記者黃守作／高雄報導2018/03/15 16:29
▲內政部警政署保安警察第3總隊第2大隊偵3隊查獲一銀租賃公司所有價值上億元的高端專利成人紙尿褲生產設備1批。(圖／記者黃守作攝，2018.03.15)
▲內政部警政署保安警察第3總隊第2大隊偵3隊查獲一銀租賃公司所有價值上億元的高端專利成人紙尿褲生產設備1批。(圖／記者黃守作攝，2018.03.15)

內政部警政署保安警察第3總隊第2大隊偵3隊據報，於今(15)日上午宣布偵破一銀租賃公司遭侵占、價值上億元的高端專利成人紙尿褲生產設備一批，並逮獲涉案林姓男子，依法移送法辦。

保安警察第3總隊第2大隊偵3隊是於3月初接獲一銀租賃公司報案指出，該公司所有的高端專利成人紙尿褲生產設備等，遭國內知名安養集團孝親合樂國際公司林姓負責人侵占後，即避不見面，並於2月16日，在嘉義縣水上鄉一帶，疑遭不明人士竊取。
 
保3總隊第2大隊偵3隊據報後，經報請台灣高雄地方檢察署檢察官羅水郎指揮，並與高雄市警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局水上分局及關務署高雄關成立專案小組共同偵辦此案。

經深入追查，在高雄高鳳貨櫃場內，發現1批共20只貨櫃內有市價逾億元的高端尿布生產機械設備，並由全日美實業公司委託報關行報關出口，經專案小組發覺有異後，乃向關務署高雄關密告登錄，動員近50位警力監視該批貨櫃防止提領出關，並由羅水郎檢察官到場指揮，共同開櫃查驗，發現該批欲出口貨櫃中內藏有一銀租賃公司所遭竊設備及相關第一銀行及星展銀行所設定抵押之動產機械設備，當場查扣該批20只出口貨櫃，共有3套大型高端製造成人紙尿褲機器設備，市價總值逾1億1千餘萬元乃加以查扣處理。

保3總隊總隊長李永癸表示，該總隊日後將加強查緝以海運貨櫃做為犯罪工具的相關不法行為，防杜違禁品利用貨櫃走私進出口，任何有關貨櫃違法案件必定全力偵辦，以保障人民財產安全，並呼籲民眾勇於檢舉利用貨櫃走私槍毒等案件。

關鍵字高雄星展銀行成人紙尿褲
台中驚傳托嬰中心虐童　將吊銷執照中火興建天然氣機組　莊秉潔籲支持

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan