NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈米其林摘星股　雲品、寒舍紅通通台中托嬰中心虐嬰　女星姊姊開的天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

賴清德：小國大戰略 打造生醫兆元產業

中央社2018/03/15 13:12
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院長賴清德今天表示，推動生醫產業發展已見初步成效，未來策略上將發揮小國大戰略，拉進更多國際伙伴一起打拚，讓生醫產業成為下一個兆元產業。

賴清德上午在行政院院會聽取科技部「生醫產業創新推動方案」執行績效報告。

科技部次長蘇芳慶表示，民國106年台灣生醫產業營業額估計為新台幣4860億元，較105年成長3.4%；生醫產業民間投資額達526.2億元，較上一年增加16.8億元，成長率3.3%；投資案更達118件，較上一年成長25.5%，有效拉動國內資本投資成長。

蘇芳慶說，生醫產業創新推動方案推動至今，台灣廠商開發的新藥有5項獲國際藥證，106年台灣廠商研發新藥中也有3項成功在台上市；另外，106年台灣醫療器材產品有55項獲美國食品暨藥物管理局（FDA） 510(K)上市核可，其中更包含37項高值醫材，台灣品牌成功打入國際高端市場。

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德在院會中表示，推動生醫產業發展為總統蔡英文揭示「五加二」產業創新中重要政策之一，目前在新藥與醫材研發、法規環境改善、資本市場調整、人才培訓及建構產業生態系等方面已見初步成效，請持續精進。

賴清德說，後續國家生技研究園區完竣啟用後，應以促成國家科技研發、知識創新與產業提升為使命，以達台灣成為國際級生醫創新研發樞紐願景；在連結未來產業發展與國民健康照護方面，積極落實精準醫療、特色醫療、智慧醫療等相關工作。（編輯：李明宗）1070315

NBA巫師逆轉 2度延長險...影集王冠男女不同酬 英女王...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan