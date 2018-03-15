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紐西蘭Q4 GDP低於預期 2019年恐都無法升息

鉅亨網2018/03/15 13:20
鉅亨網 / NOWnews
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週四 (15 日) 紐西蘭公布 2017 年第四季 GDP 增長率低於預期，引動市場經濟學家熱議，紐西蘭的經濟放緩很可能讓紐西蘭央行至 2019 年，皆無法進入升息循環，使得紐西蘭貨幣政策將與全球主要國家繼續脫鉤。

週四 (15 日) 紐西蘭公布 2017 年第四季 GDP，不僅是年增率 2.9% 低於預期的 3.1%，季增率也是僅達 0.6% 不及預期的 0.8%，數據公布後紐幣快速下挫，隨後小幅收斂。

紐西蘭 GDP 年增率走勢圖　圖片來源：tradingeconomics
紐西蘭 GDP 年增率走勢圖　圖片來源：tradingeconomics

市場經濟學家指出，由於全球以聯準會 (Fed) 為首的主要央行，已陸續進入至較緊縮的貨幣政策，甚至 Fed 今年仍預期將升息三碼，而反觀紐西蘭央行仍無法升息，恐怕未來美紐利差將會更為擴大。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Kate Hickie 表示，從紐西蘭第四季 GDP 數據來看，可以發現市場先前預期紐西蘭央行將在今年升息，這一預期是完全錯誤的，凱投宏觀估計，時至 2019 年下半年，紐國央行皆無法進入升息循環。

同時 Kate Hickie 亦估計，今年紐西蘭 GDP 年增率將放緩至 2.5%，但是 2019 年 GDP 年增率則預計可以回升至 3.0% 附近。

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