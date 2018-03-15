紐西蘭Q4 GDP低於預期 2019年恐都無法升息

週四 (15 日) 紐西蘭公布 2017 年第四季 GDP 增長率低於預期，引動市場經濟學家熱議，紐西蘭的經濟放緩很可能讓紐西蘭央行至 2019 年，皆無法進入升息循環，使得紐西蘭貨幣政策將與全球主要國家繼續脫鉤。

週四 (15 日) 紐西蘭公布 2017 年第四季 GDP，不僅是年增率 2.9% 低於預期的 3.1%，季增率也是僅達 0.6% 不及預期的 0.8%，數據公布後紐幣快速下挫，隨後小幅收斂。

紐西蘭 GDP 年增率走勢圖 圖片來源：tradingeconomics

市場經濟學家指出，由於全球以聯準會 (Fed) 為首的主要央行，已陸續進入至較緊縮的貨幣政策，甚至 Fed 今年仍預期將升息三碼，而反觀紐西蘭央行仍無法升息，恐怕未來美紐利差將會更為擴大。