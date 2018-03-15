深澳電廠環評過關 宜縣要求提更完善評估

他說，宜蘭縣府將要求台電及經濟部，儘速針對深澳電廠商轉後對宜蘭所造成的空氣與環境污染負擔，進行更完善的分析，並公開相關資料，讓宜蘭縣民釋疑。

宜蘭縣政府環境保護局空氣噪音防制科長陳旻谷今天受訪表示，深澳燃煤火力發電廠擴建案，台電所提環境差異分析報告書與新北市委託空污染模擬評估差距甚大；台電評估並未涵蓋分析宜蘭空氣品質影響，新北市環保局委託模擬深澳電廠污染模式，發現宜蘭、桃園的污染量比新北更高。

陳旻谷表示，任何新增的境外污染量，都可能抹殺縣府近年來努力對宜蘭縣空氣品質污染改善的努力。針對深澳燃煤電廠開發後續發展，縣府將持續關注，並捍衛宜蘭縣空氣品質及縣民健康。

民進黨提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀今天說，宜蘭是全台灣最具環保意識的地方，任何可能造成宜蘭縣的衝擊與汙染，絕對嚴陣以待，他提出要打造宜蘭為環保首都的願景，這是努力的目標。針對深澳電廠擴建燃煤計畫案，他也會就發展情況深入研究，做好因應措施，整合人民共識。

國民黨提名的宜蘭縣長參選人林姿妙表示，反對任何汙染宜蘭的事物，她一定與縣民站在一起，為縣民健康把關。（編輯：卞金峰）1070315