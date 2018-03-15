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謝雷4月苗栗開唱 揪復古裝聽懷舊金曲

中央社2018/03/15 13:19
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣苗北藝文中心春季藝文系列活動「金鑽美聲」演唱會，4月14日邀資深歌王謝雷、歌后葉璦菱輪番開唱，縣府文觀局邀民眾購票聆聽，並穿復古裝入場，營造一場懷舊音樂會。

苗栗縣文化觀光局今天在縣府大廳舉辦記者會，宣傳107年苗北樂藝采風系列壓軸場「金鑽美聲」演唱會，寶島歌王謝雷到場演唱經典名曲「酒國英雄」、「夜空」，渾厚嗓音令在場民眾聽得如癡如醉。

苗栗縣長徐耀昌透露，家中收藏了多張謝雷早期專輯唱片，一直想問他「唱了這麼久，到底幾歲？」

徐耀昌說，時代一直在變，謝雷等資深藝人專業、動人的歌聲，卻雋永流傳，感謝他們持續站在舞台上分享好歌聲，引領出更多樂壇年輕新秀，期望透過藝文活動提升苗栗縣民生活品質。

文觀局長林彥甫指出，4月14日晚間7時30分在苗北藝文中心演藝廳登場的「金鑽美聲」演唱會，邀請謝雷及歌后葉璦菱輪番開唱，2人將帶來80至90年代經典流行串燒金曲，結合現場樂隊演奏及燈光搭配，歡迎民眾屆時穿著喇叭褲、厚墊肩等復古造型服裝進場，共同營造一場屬於苗栗的懷舊音樂會，重溫當年美好回憶。

文觀局表示，「金鑽美聲」演唱會採購票入場，票價分為新台幣400、600、800、1000、1200及1500元，購票請洽兩廳院售票https://goo.gl/yxn2F9。（編輯：張芷瑄）1070315

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