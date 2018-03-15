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中央社

影集王冠男女不同酬 英女王片酬低於親王

中央社2018/03/15 13:15
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社紐約15日綜合外電報導）Netflix影集「王冠」（The Crown）製作人本週承認，飾演菲立普親王的麥特史密斯因為知名度較高，前兩季酬勞比飾演英國女王伊麗莎白二世的克萊兒芙伊還高。

法新社報導，他們沒有公開兩人的酬勞金額，但表示麥特史密斯（Matt Smith）2010到2013年飾演英國廣播公司（BBC）熱門科幻影集「神秘博士」（DoctorWho）的第11任博士是決定性因素。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）去年報導，克萊兒芙伊（Claire Foy）每集酬勞為4萬美元（新台幣117萬元）。

艾瑪史東（Emma Stone）去年成為收入最高女演員，但對進步的好萊塢而言，她在包含男演員的排行榜中只有第15名，是個難以忽視的真相。

女性與好萊塢（Women and Hollywood）網站創辦人席維爾斯坦（Melissa Silverstein）表示，好萊塢明星價值不是取決於男性或女性的才華或商業潛力，而是根據他們上個作品酬勞的「報價」。

33歲的克萊兒芙伊早已因演出「樓上，樓下」（Upstairs Downstairs）和「狼廳」（Wolf Hall）等英國古裝劇而出名。她在「狼廳」的出色表現，也讓她獲得飾演女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的機會，但她的知名度仍略遜麥特史密斯一籌。

批評人士在推特上表示，薪酬差異的問題應該只出現在第一季，也就是在克萊兒芙伊獲各大獎肯定之前。

擔任過40多部電影製片的朱德阿波托（JuddApatow）發推文回應克萊兒芙伊的新聞，還說薪資談判是「可怕的膽小鬼賽局」，如果她無法接受對方提出的價碼，她可以用一走了之的方式來決定自己的酬勞。

朱德阿波托說：「通常跟性別無關，反而時常是毫無邏輯可言。」

「她應該要為第2季酬勞要求漲價，這是一定要的。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1070315

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