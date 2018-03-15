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NBA／畢爾飆34分　巫師2度延長險勝塞爾提克

記者鍾東穎／綜合報導2018/03/15 13:28
▲Bradley Beal（圖／美聯社／達志影像）
▲Bradley Beal（圖／美聯社／達志影像）

儘管塞爾提克4大主力包含Kyrie Irving等人都因傷缺席，但雙方還是戰到2度延長才分出勝負，巫師最終擺脫落後20分的劣勢，靠著明星後衛Bradley Beal全場攻下34分，及最後關鍵連投帶罰3分打，才以125:124險勝，

作客來訪的巫師此役首節還未找到進攻節奏，被攻下一波23:37，次節手感才逐漸加溫，中場前反倒以1分領先，不過易籃後塞爾提克靠著團隊攻勢和巫師打得難分難捨，正規賽最後6秒，巫師後衛Jodie Meeks替補出場飆進追平三分球，將比賽拖進延長。

1度延長兩隊仍舊不互相讓，倒數階段巫師雖藉罰球取得領先，但綠衫軍菜鳥探花Jayson Tatum上籃得分還賺到1次罰球，可惜未中無緣絕殺。最終2度延長，儘管Terry Rozier最後飆進三分球，綠衫軍仍舊挽回不了6分落後飲恨。

巫師以Bradley Beal攻下34分7籃板9助攻為最出色， Markieff Morris挹注20分7籃板，Otto Porter Jr.和替補登場的 Ian Mahinmi同樣繳「雙十」18分、14分都外帶11籃板。

綠衫軍受傷4主力分別為Irving、Jaylen Brown、Al Horford和Marcus Smart，此役全隊6人得分上雙，以Marcus Morris攻下31分9籃板最佳，飆進最後三分球的Rozier貢獻21分9助攻，Tatum得19分。

根據ESPN統計，這是聯盟本季第24次有球隊上演至少20分的逆轉秀，先前巫師在今年2月就有完成27分的逆轉比賽，是聯盟第6支達成此條件的球隊。

巫師目前已39勝30負排在東區第5，落後第4的騎士1場勝差，領先第6的76人有1.5場勝差，晉級季後賽機會濃厚。塞爾提克仍穩居東區第2。

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