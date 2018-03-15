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頂級基金經理人：阿里、京東、騰訊都被低估了

鉅亨網2018/03/15 13:31
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《彭博社》報導，績效排名全球前段班的基金經理人 Noah Blackstein 表示，在境外上市的中國科技公司當中，有一些被低估的「金子」。

14 日在《彭博社》舉辦的多倫多投資會議上，Dynamic Power Global Growth Class 基金副總裁、基金經理 Noah Blackstein 稱，一些中國的科技公司，騰訊、YY、阿里、京東等中國科技公司正在大舉投資，這需要「3 到 5 年」才能顯現在利潤上面。

他認為當前的利潤表無法反映出這一點。只要投資者相信這些中國企業的長期業績增長前景，那麼這些公司的股票目前就是被低估的，他們現在其實很便宜。

但如果以金融學指標來看，微博和騰訊其實都不能算便宜了，因為他們的本益比分別為 83 倍和 57 倍。相比之下，標普 500 指數的本益比為 22 倍。過去 12 個月，微博、騰訊累計漲幅分別高達 165% 和 113%。

彭博社資料顯示，這家資管規模 12 億美元的基金，除了持有 YY（歡聚時代）、騰訊、微博，同時也持有阿里巴巴和京東的股票。

阿裡巴巴 2017 年的資本支出翻了一番，今年仍在大力投資，僅上個月就狂砸 700 億元人民幣。京東去年全年的資本支出同比增速更是高達 168.5%。

華爾街見聞上周援引瑞銀的數據稱，做多阿里巴巴正成為最擁擠的交易。對於很多投資者來說，阿里 27 倍的遠期本益比，意味著股價仍然相對便宜。

上月底，京東、YY 和百度的股票目標價，均被多家華爾街投行上調。YY 平均上調幅度 2.64%，目標價 146.21 美元。本月初，京東財報表現亮眼 ，瑞銀、滙豐等華爾街機構紛紛表達看多立場，予以買入評級，大河資本市場等將其目標價提高至 55 美元。

巴克萊在最新研報中維持騰訊「增持」評級，目標價由 59 美元上調至 64 美元。該行也指出，騰訊年初至今已經參與至少價值 80 億元的投資，還透過投資 YY 及鬥魚參與其他垂直業務。

根據官網資料，Dynamic Power Global Growth Class 基金隸屬于加拿大豐業銀行（Bank of Nova Scotia），其今年的業績在全球同行中位居第一。截至去年底，該基金對中國大陸和香港股票市場的資金配置比例超過了 27%。

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